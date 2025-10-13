El Arcángel estrenará el nuevo anillo LED y marcador de Preferencia este lunes ante la Cultural Leonesa

El Córdoba CF sigue dando pasos agigantados en la modernización de El Arcángel. Además de la plantación del nuevo césped para la época invernal, en el duelo de esta noche frente a la Cultural Leonesa a las 20.30 horas se podrá ver el ansiado ... anillo LED de Preferencia, una instalación que además cuenta con un nuevo videomarcador tras más de una década de la instauración del anterior.

Con un estadio que no había sufrido grandes renovaciones, además de las exigidas por LaLiga, esta temporada se están logrando grandes avances para mostrar al mundo un templo ribereño más acondicionado a la contemporaniedad de los grandes recintos de fútbol, todo ello para que ver el deporte rey sea una gran experiencia en lo deportivo y en la espectacularidad.

Aunque esta mejora es notable, todavía quedan en el tintero una de las grandes reformas, los nuevos videomarcadores de Fondo Norte y Fondo Sur. Aunque vayan a ser uno de los componentes con más atractivo por sus grandes dimensiones, aún todavía no hay una fecha fija para poder verlos instalados en El Arcángel.

Mejoras acometidad

Pero esto sin duda no puede deslucir el gran trabajo que ha realizado la directiva blanquiverde para mejorar el estadio tanto para los aficionados como para los futbolistas. En cuestión de rendimiento, se ha acometido la ya nombrada renovación de césped junto a la instalación de sistema de riego para favorecer la fluidez en el juego y prevenir lesiones. Además, los pupilos de Iván Ania poseen una nueva zona de convivencia común dentro del estadio junto a un nuevo comedor para favorecer los hábitos alimenticios.

Respecto a los aficionados, ya es menos común ver grandes colas gracias a el sistema NFC para que también se pueda acceder con un abono digital además de su versión física. Con la integración de un nuevo sistema de iluminación para mejorar la visibilidad del campo, ahora antes de cada partido se puede disfrutar de espectáculos lumínicos y musicales para animar el ambiente. Por último, y no menos importante, en la fachada de Fondo Norte cuenta desde el comienzo de la presente campaña de un rótulo lumínico con la denominación oficial de Bahrain Victorious Nuevo Arcángel junto al escudo del Córdoba CF.