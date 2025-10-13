Suscríbete a
El Arcángel estrenará el nuevo anillo LED y marcador de Preferencia este lunes ante la Cultural Leonesa

La entidad blanquiverde sigue mejorando el estadio con esta nueva instalación lumínica

El Córdoba CF quiere extender su racha triunfal ante la Cultural Leonesa

Imagen del nuevo videomarcador de Preferencia integrado en el anillo LED
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF sigue dando pasos agigantados en la modernización de El Arcángel. Además de la plantación del nuevo césped para la época invernal, en el duelo de esta noche frente a la Cultural Leonesa a las 20.30 horas se podrá ver el ansiado ... anillo LED de Preferencia, una instalación que además cuenta con un nuevo videomarcador tras más de una década de la instauración del anterior.

