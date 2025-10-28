ABC te regala ocho entradas dobles para el Córdoba CF-AD Ceuta del próximo 2 de noviembre

ABC Córdoba abre de nuevo un sorteo de entradas para el próximo partido entre el Córdoba CF y el AD Ceuta FC, que se enfrentarán el próximo domingo, 2 de noviembre, a las 16.15 horas.

En esta ocasión, el diario sorterará 16 ... entradas (ocho dobles), para presenciar en directo el encuentro de los de Ania en el estadio del Arcángel.

Para poder participar, solo hay que registrarse y completar los pasos en este formulario. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el jueves 30 de noviembre a las 14.00 horas. ¡Participa!

