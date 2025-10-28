Suscríbete a
Detenido un hombre por atropellar a su expareja en El Pedroso

ABC te regala ocho entradas dobles para el Córdoba CF-AD Ceuta del próximo 2 de noviembre

Solo hay que seguir unos sencillos pasos para participar hasta este jueves, a las 14.00 horas

La racha del Córdoba CF le convierte en el tercer equipo con más puntos de las últimas seis jornadas

D.Delgado

Córdoba

ABC Córdoba abre de nuevo un sorteo de entradas para el próximo partido entre el Córdoba CF y el AD Ceuta FC, que se enfrentarán el próximo domingo, 2 de noviembre, a las 16.15 horas.

En esta ocasión, el diario sorterará 16 ... entradas (ocho dobles), para presenciar en directo el encuentro de los de Ania en el estadio del Arcángel.

