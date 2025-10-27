Suscríbete a
Resultados

La racha del Córdoba CF le convierte en el tercer equipo con más puntos de las últimas seis jornadas

Los blanquiverdes han logrado firmar unos registros muy competitivos en ambas áreas para sumar doce puntos de dieciocho posibles

El Córdoba CF encuentra la eficacia de cara a puerta que le había faltado hasta ahora

Los jugadores del Córdoba celebran el tanto de Jacobo ante el Almería
Los jugadores del Córdoba celebran el tanto de Jacobo ante el Almería

Daniel Aragón

Córdoba

Aunque el comienzo de temporada fue algo desalentador, el Córdoba CF ha conseguido cambiar afortunadamente su rumbo de forma drástica. Prueba de ello es su gran racha de partidos sin perder al lograr puntuar en los últimos seis encuentros. Esto ha permitido a los blanquiverdes ... finalizar la undécima jornada de Segunda División en la décima plaza con dieciséis puntos, aunque Huesca y Real Sociedad B tienen un partido menos al aplazarse su cita por un brote vírico en el bando oscense.

