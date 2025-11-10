Suscríbete a
El colegio Duque de Rivas en Córdoba ya forma con éxito para el empleo: «Cada día se aprende algo distinto»

El centro de enseñanza de Las Palmeras vive una nueva etapa para enseñar en campos como el montaje eléctrico o la limpieza de hoteles

El Ayuntamiento de Córdoba reabre el colegio Duque de Rivas de las Palmeras como centro de inserción sociolaboral

La edil Eva Contador, el alumno Antonio Manuel Castro y el empresario Francisco Javier Fernández, en una de las aulas
La edil Eva Contador, el alumno Antonio Manuel Castro y el empresario Francisco Javier Fernández, en una de las aulas Valerio Merino

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

Antonio Manuel Castro y Lidia Rosillo son, como se diría en la actual jerga empresarial, dos casos de éxito. Pero en esta ocasión de un conjunto de colaboraciones en el que se dan cita instituciones públicas, privadas y ONGs. Ambos son alumnos del primer ... curso de formación impartido en el colegio Duque de Rivas, en Las Palmeras.

