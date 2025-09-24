Las claves de la venta de Supermercados Piedra a El Jamón: cuando el tamaño y la cabeza le ganan al corazón

El imaginario cordobés tiene en la marca Piedra un hito que mezcla su historia contemporánea con el paisaje sentimental. Una sensación que en los últimos días se ha convertido en un pellizco profundo en los hermanos Javier y José Antonio Piedra, para los que casi 60 años de historia nacida en una pequeña tienda de sus padres (Juan José y Rosario) en La Viñuela es el mayor 'handicap' posible.

La compra de Piedra por El Jamón emparenta aún más a dos familias andaluzas muy parecidas en su aventura empresarial. Humildes y granito a granito para formar un emporio. En el caso de la familia Díaz en Lepe, convertido en un gigante. En el de los Piedra, en Córdoba, en una empresa con una alta consideración en el sector pese a que sus cifras son más modestas que la primera fila del tablero.

Pero, ¿por qué vender si la facturación crece y no se dejan de abrir tiendas? «No es por necesidad, sino por el devenir de las cosas. Cada vez hay más concentración en las empresas, en los proveedores, y aunque tú crezcas siendo pequeño, vas a ser más pequeño porque esa concentración agiganta a los grandes y es más difícil competir», explica José Antonio Piedra a ABC.

Beneficios y perjuicios

«No ha sido fácil, sí ha sido muy meditado por nuestra familia y es la mejor salida para trabajadores, para el negocio y con nuevas aperturas en Córdoba», recalcó a este periódico Javier Piedra, el máximo responsable directo de la cadena en el día a día. «Todos salimos ganando», apostilla. Un parecer en el que coinciden ambos hermanos. «Si nos preguntamos a quién perjudica o a quién beneficia esta operación, la respuesta es que no perjudica a nadie y beneficia a todos», sentencia José Antonio, más metido en la gestión del área inmobiliaria y agraria del grupo cordobés.

Javier y José antonio Piedra en el acto por el 50 aniversario de Piedra Valerio Merino

Una vez que se autorice la operación, todo apunta a que la marca Piedra y las otras del catálogo de la empresa cordobesa irán desapareciendo para dar paso a El Jamón, como ha ocurrido recientemente con la cadena sevillana Codi.

Ambos coinciden también en que se trata del mejor comprador posible. Tres generaciones de empresa familiar que se conocen hasta el punto de ser «íntimos», «es un perfil andaluz, familiar y amigo», apostilla José Antonio Piedra, y además «han garantizado el compromiso con los trabajadores, nuestro mayor tesoro, y nos encontramos en IFA», agrega. El encaje de la plantilla cordobesa abre la puerta también a una promoción de la misma por una mayor red.

Piedra llega a la tercera generación. Todo empezó con una pequeña tienda de apenas 30 metros cuadrados en la Viñuela. Ahí, repartiendo bebidas por los bares de Córdoba en un 600 en el año 1968, arrancó su negocio Juan José Piedra Sánchez, un funcionario de la Policía Nacional destinado en Córdoba procedente de Los Llanos de don Juan (Rute). Junto a él, su mujer Rosario Trujillo.

Sin apenas alternativas

«No tenían experiencia alguna cuando comenzaron en 1968. Pero tenían ilusión por sacar adelante su familia, con los tres hijos que tuvieron. Sólo hay un secreto: que la familia debe estar por encima de todo», rememoraba su hijo Javier, responsable de la cadena en un homenaje en 2018 al cumplir 50 años.

La cabeza y el tamaño le han podido al corazón. Y tampoco parece que con el tiempo, a medio plazo, cupiera otra alternativa, salvo lanzarse a ganar tamaño de una manera más ambiciosa por parte de la cadena cordobesa, lo cual parecía más complejo que buscar un comprador fuerte y con muchas similitudes. «Por mucho que crezcamos, nuestra proporción será siendo pequeña ante lo que viene», insiste José Antonio.

El salto en este más de medio siglo de vida ha sido espectacular. De aquella pequeña tienda del desavío, Piedra ha pasado a tener cerca de 70 locales a disposición de los cordobeses. Los dos últimos ejercicios han sido de un importante crecimiento en el volumen de negocio -cercano a 160 millones para 2025-, y con aperturas -también varias previstas para 2026- .

A la alimentación, que en unos meses desaparecerá con marca propia, la familia Piedra suma negocios en la construcción y la gestión inmobiliaria (pioneros en la conversión de locales comerciales en viviendas) más la agricultura (aceite de oliva). Puede que se abran las puertas de nuevos sectores en un futuro inmediato (el turismo, uno de ellos, como ya ha avanzado en la gestión de alojamientos en el Casco). Y la vocación de una fundación en ciernes.

