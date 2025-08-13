El cementerio de las Navas del Selpillar en Lucena doblará su cifra de nichos

Imagen de parte de los nichos del cementenrio de las Navas del Selpillar

El Ayuntamiento de Lucena informó este martes, mediante una nota de prensa, de que tiene abierto el proceso de licitación pública para ejecutar el proyecto de construcción de nuevos nichos y mejora de la accesibilidad en el Cementerio Virgen de los Remedios, situado en la pedanía de las Navas del Selpillar.

Redactado por los servicios técnicos municipales, el programa de actuaciones previstas contempla la ampliación de la capacidad de enterramiento mediante la construcción de 96 nuevos nichos distribuidos en dos bloques. Ello permitirá doblar su capacidad, porque se pasará de los 92 con los que cuenta en la actualidad a un total de 188, con lo que el Consistorio responderá así a la creciente demanda de enterramientos en este camposanto.

Las obras incluirán del mismo modo actuaciones para optimizar la movilidad y accesibilidad de todos los usuarios de este cementerio. El Ayuntamiento señaló que, entre las mejoras previstas, se encuentran la adecuación de pavimentos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de itinerarios accesibles conforme a los criterios de diseño universal.

Todas estas mejoras, indicó el gobierno municipal en este comunicado, tienen como objetivo facilitar un acceso seguro y cómodo para personas con movilidad reducida o con otras necesidades especiales.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 99.962 euros —cantidad que finalmente se reducirá con las ofertas que hagan las empresas aspirantes a ejecutar estos trabajos—. La firma que logre ganar la licitación tendrá que ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado. Las empresas que estén interesadas en acometer este proyecto tendrán de plazo hasta el próximo martes (19 de agosto) para presentarse al concurso abierto. Tendrán que hacerlo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El gobierno municipal de esta localidad cumple así el anuncio que realizo a finales del pasado ejercicio. Entonces, el concejal de Cementerios, Javier Pineda, ya presentó el proyecto de intervenciones de mejora y ampliación de su capacidad de enterramiento para el camposanto de las Navas del Selpillar.

