Campaña de cítricos en Córdoba: la mayor cosecha y la caída de los precios deja un sabor agridulce

Quedan pocas semanas para la conclusión de la campaña citrícola 2024-2025 y los productores de la comarca de la Vega del Guadalquivir, donde se reparten más de 12.000 hectáreas de este cultivo, hacen balance. Hay aspectos positivos como es la mayor cosecha que se ha registrado en esta ocasión respecto a las dos temporadas anteriores que estuvieron marcadas por la falta de pluviometría. En el lado contrario se encuentran los bajos precios se han contabilizado durante gran parte del periodo de recolección, además de la competencia desleal de otros países extra europeos y las enormes dificultades para encontrar trabajadores para el tajo.

El aforo de la campaña publicado al inicio de la misma la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural auguraba para Córdoba una producción total de unas 347.058 toneladas, más de un 53 por ciento por encima de lo recogido en la temporada anterior, lo que suponía la mayor subida de todas las previstas en el conjunto de Andalucía. Todos los interlocutores consultados por ABC indican que la cosecha final rondará esas cifras, aunque algunos apuntan a una cierta tendencia al alza. «Más o menos se han cubierto las previsiones que teníamos al comienzo de la temporada», indicó Juan Martínez, gerente de Guadex, cooperativa con sede en Palma del Río que cuenta con unas 2.500 hectáreas.

Uno de los fundadores de la firma Biovalle, Juan Salamanca, indicó que, en su caso, la campaña se puede dividir en dos partes. «Los primeros meses fueron muy buenos con más clientes que otros años y con un mayor número de pedidos, pero en marzo la situación cambió con las lluvias y con dos granizadas que sufrimos en nuestras fincas, que provocaron que hayamos perdido entre un 40 y un 50 por ciento de la producción que teníamos prevista para ese momento».

Sin embargo, el hecho de que se haya recogido más fruta ha provocado una tendencia a la baja de los precios durante muchos meses de la campaña, aunque al final de la misma se ha producido un pequeño respiro. La Mesa de Cítricos de la Cámara de Comercio señalaba en enero que los precios se habían reducido casi un 50 por ciento respecto al pasado año. Las cotizaciones de entonces de la variedad salustiana se situó en ese momento entre los 0,21 y los 0,24 euros por kilo, cuando 12 meses antes estos valores alcanzaban una horquilla de entre 0,37 y 0,40 euros. Lo mismo ocurrió con la navel para industria, que había pasado en este periodo de 0,38-0,40 a 0,20-021 euros el kilo.

Esto parece haber cambiado, como señala el último informe de coyuntura de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural: «Se acerca el final de la campaña de cítricos en la provincia y, por tanto, ya queda poca fruta en campo, aunque la demanda sigue activa y los precios se mantienen estables con ligera tendencia al alza». Los datos oficiales indican que las variedades que se están recogiendo actualmente, como son la Valencia o la de industria, han registrados subidas de sus cotizaciones de hasta el 80 por ciento.

Competencia Sudeste asiático

Para el representante de Guadex, la principal causa de este alza es que se está guardando mucha naranja en los almacenes a la espera de una mejoría de los precios. Martínez apuntó que la demanda ha sido «continua» durante toda la campaña, sobre todo el mercado exterior. El único punto negro en este aspecto ha sido el Sudeste asiático, donde había grandes expectativas en esta temporada que finalmente no se han cumplido.

«La calidad de la fruta no ha sido la mejor y las industrias no nos hemos atrevido a mandarla a un destino al que no llegan las mercancías hasta pasados entre 35 y 50 días, además de que en la la ruta por el Cuerno de África sigue habiendo muchos problemas para el transporte marítimo», afirmó el directivo.

Como viene ocurriendo en los últimos años, el sector citrícola denuncia la competencia desleal que practican países del Norte de África, como es el caso de Egipto. «Demandamos las conocidas como cláusulas espejo para que todos los que comercializamos cítricos en la UE cumplamos las mismas reglas en materia laboral, de uso de fitosanitarios y de respeto al medio ambiente», recalcó Martínez.

Un problema laboral que no cesa

Durante toda la campaña agricultores y la industria de los cítricos se han quejado de la falta de mano de obra. El gerente de Guadex, Juan Martínez, afirmó que «nos enfrentamos a un problema gordísimo porque no hemos contado con personal suficiente para las labores de recogida y está empezando a haber dificultades en el caso de los almacenes, algo que ha originado que algunas fincas no hayan podido recoger su fruta».

La llegada de contingente de trabajadores extranjeros, a su juicio, es una solución temporal. «Es necesario que estas personas que quieren trabajar se les facilite su residencia en nuestro país, ya que actualmente se les exigen la estancia aquí durante dos años para conseguir el permiso de trabajo», defendió. Juan Salamanca, de Biovalle, también ha constatado estas mayores dificultades. «Somos una empresa pequeña, pero este año hemos percibido más problemas para encontrar mano de obra», destacó.