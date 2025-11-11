Suscríbete a
ABC Premium

Oenegé

Buscan un hogar de acogida en Córdoba para la pequeña ugandesa Judith, que necesita ser operada en el Reina Sofía

La estancia de la niña, que viene acompañada de su madre, se estima que será de noventa días

El pequeño Owen regresa a Benín tras superar con éxito una operación de corazón en Córdoba

El viaje hacia la vida de la niña togolesa Gora tras ser operada de corazón en el Hospital Reina Sofía

La pequeña Judith será intervenida en el hospital Reina Sofía de Córdoba
La pequeña Judith será intervenida en el hospital Reina Sofía de Córdoba abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La oenegé Infancia Solidaria (dedicada a la ayuda quirúrgica a niños de países en vías de desarrollo) ha informado, en una nota de prensa, de que está buscando una familia de acogida en Córdoba.

Se pide, en concreto, colaboración para hallar un hogar ... para una niña, llamada Judith, de 4 años, de Uganda, que vendrá acompañada a nuestra ciudad de su madre. Sufre una patología cardiaca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app