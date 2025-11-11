Buscan un hogar de acogida en Córdoba para la pequeña ugandesa Judith, que necesita ser operada en el Reina Sofía

La oenegé Infancia Solidaria (dedicada a la ayuda quirúrgica a niños de países en vías de desarrollo) ha informado, en una nota de prensa, de que está buscando una familia de acogida en Córdoba.

Se pide, en concreto, colaboración para hallar un hogar ... para una niña, llamada Judith, de 4 años, de Uganda, que vendrá acompañada a nuestra ciudad de su madre. Sufre una patología cardiaca.

Noticia Relacionada La Fundación Tierra de hombres busca familias de acogida en Córdoba ABC Córdoba Mª Antonia Jiménez, presidenta de la Fundacion, destaca que se parte de este programa «enriquece profundamente a la familia que recibe al menor» Infancia Solidaria explica que será intervenida quirúrgicamente en el hospital Reina Sofía. Está prevista su llegada durante la segunda quincena del presente mes. El tiempo estimado de permanencia en Córdoba, dada la intervención a la que se someterá la pequeña, será de 90 días, informa esta oenegé. La madre habla inglés. Infancia Solidaria indica que quienes estén interesados en realizar este acogimiento temporal pueden contactar con este colectivo en el este email: araceli@infanciasolidaria.org. Igualmente pueden hacerlo en este número de WhatsApp: 656 479 060.

