Del botijo al portavelas: la feria Enbarro enlaza la tradición y la vanguardia alfarera de La Rambla

La nonagésima quinta edición de la feria de cerámica de La Rambla que, desde hace algunos años, se cobija bajo el nombre de Enbarro, abrió ayer sus puertas al público con presencia de autoridades locales y provinciales. Lo hizo bajo el marchamo del centenario, que se festeja por la interrupción de la Guerra Civil. En total se dan cita hasta el domingo un total de 17 expositores que muestran tanto las últimas tendencias como las elaboraciones más tradicionales que desde hace décadas dan fama.

La principal novedad de este año es que se recuperan las naves de la cerámica para la realización de la cita. El emplazamiento ha sido remodelado por el Ayuntamiento para dotarlo de mayor comodidad y seguridad. Álvaro Montaño, presidente de la asociación de alfareros, tiene claro que piezas tan tradicionales como el clásico botijo tienen que convivir con otras más vanguardistas que se ligan al menaje de cocina, la decoración o las terrazas y jardines.

En la actualidad hay unas 60 fábricas que dan empleo de manera directa a unas 600 personas en la localidad. Esta cifra, a juicio del presidente, pone de manifiesto que se trata de una actividad que ha sabido mantenerse pese a los envites de las crisis o la pandemia. Y ahora, añade, «está muy en boga la realización de piezas para restaurantes de gran categoría que quieren poner en sus mesas menaje original y único».

Y, aunque aún quedan talleres como el del propio Montaño, que siguen elaborando de la forma más clásica utensilios como porrones, cántaros, lebrillos o jarras de cuatro picos, la vanguardia se va abriendo campo.

Es el caso de la cerámica de Rafael Ruiz que se ha especializado en la fabricación de trofeos que se reparten por toda la provincia. Además elaborados de manera totalmente artesanal y siempre buscando diseños originales. Éste año fue galardonado con el primer premio de la especialidad blanco bizcocho en los concursos internacionales de cerámica. Aunque ya ha conseguido una larga lista de distinciones en este certamen.

Ventas 'on line'

El antiguo oficio de la alfarería tiene también garantizado su futuro. Un exponente de ello es Juan Carlos del Río que es el ceramista más joven de La Rambla. Sigue los pasos ya iniciados por su padre en la década de 1980. En su caso presta mucha atención a la fabricación de decoración para la iluminación y portavelas con una clara influencia árabe. Las redes sociales son unas grandes aliadas para dar a conocer sus elaboraciones ya que su empresa tiene una cuenta en Instagram con más de 20.000 seguidores. Al menos un 25 por ciento de su producción la vende 'on line'. Del Río mantiene firme una frase de su padre: «El alfarero que sobreviva es el que mejor va a vivir».

Y entre los ceramistas también hay sitio para la solidaridad. José María Lovera es un alfarero que llegó a la profesión por afición una vez que se prejubiló. Realiza unas piezas peculiares hechas a mano sin torno y sin máquinas. Sólo usando las manos y el barro. De este modo, imprimiendo con rodillo sobre el barro, ejecuta bandejas o platos con motivos propios de la naturaleza en formato de bajorrelieve. El dinero recaudado con las ventas ayuda a financiar proyectos de colectivos como Iemakeie y Babies Uganda.