En el Fuenseca y el Delicias, llevan unas semanas proyectando una de terror. La emiten desde que al arrancar agosto en un contundente informe Urbanismo le puso el cartel de 'The end' al proyecto que tenían el gestor de estos dos recintos culturales, ... el empresario Antonio Amil, y los herederos de Martín Cañuelo -dueños de ambos y del Olimpia, cerrado desde 2022- para hacer bajo ellos parkings. Los plantearon como una fórmula para darle viabilidad al mantenimiento de los cines de verano.

Amil apunta a que él no hará una tercera entrega en 2026 -empezó a explotarlos en 2024-. Aporta como motivos para no volver a abrirlos la caída de público -de entre un 30% y un 35%-; lo que considera insuficiente ayuda municipal y la negativa a los aparcamientos. El empresario cinematográfico que lleva el Coliseo de San Andrés -no es su propietario-, José María Casado, ha abierto la puerta a un posible final feliz: anunció que, si los herederos de Martín Cañuelo se quedan sin gestor para sus cines, «estaría interesado en ellos», aunque matizó que habría que ver las «condiciones» en las que se podría realizar la operación.

Pero más allá de un giro de guion positivo a corto plazo, es necesario que el Ayuntamiento fije un marco de colaboración estable con los propietarios para mantener esta tradición. Porque no habrá otro Martín Cañuelo, alguien dispuesto a dejarse el patrimonio en el intento de que siga habiendo proyecciones al aire libre en la ciudad.

Al Consistorio hay que pedirle un esfuerzo. Pero no se le pueden reclamar imposibles como si fuera un superhéroe de Marvel. No se le puede pedir que compre los cines y los abra. Porque, primero, debería hacer frente al gasto para adquirirlos. Y que no nos deslumbren los focos de la mejoría económica de la capital, porque aquí sigue habiendo un villano muy peligroso que combatir: los niveles de desarrollo socieconómico de determinadas zonas -seguimos teniendo tres barrios entre los más pobres de España y en ellos cada día es un drama para sus vecinos-. Y, suponiendo que los adquiriera, son obvios los problemas de Capitulares para dar nuevos servicios: ahí está el Museo de los Patios, que vive una situación más aterradora que Jack Nicholson en 'El resplandor'. Lleva cerrado desde 2019, y en este año quiere reabrirlo, tras invertir Capitulares 539.186 euros en él.

La ayuda municipal no debe ser sólo una inyección monetaria. Esta tradición tiene ante sí un reto de futuro formidable: enganchar a las nuevas generaciones, acostumbradas al 'scroll' infinito en el móvil de vídeos que no duran ni un minuto -al que los adultos estamos también cada día más enganchados-. Son necesarias actividades, con el apoyo de Capitulares, que fomenten ir, sobre todo entre los más jóvenes, a los cines de verano. En definitiva, dueños, gestores y gobierno local tienen aún mucho por hacer para evitar que estos emblemáticos espacios se vayan a un eterno fundido a negro.