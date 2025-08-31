La incertidumbre se 'proyecta' de nuevo sobre los cines de verano de Córdoba

Los cines de verano en Córdoba son un fenómeno cultural amenazado. De los tres que funcionan -Coliseo San Andrés, Fuenseca y Delicias-, los dos últimos tienen graves problemas, que amenazan con llevarlos al fundido a negro en 2026. El empresario cordobés que los gestiona, Antonio Amil, avanza ya la posibilidad de cierre el próximo año.

La incertidumbre vuelve a proyectarse sobre ellos, como ya pasó en 2023. En ese año, la repentina muerte de Martín Cañuelo, propietario del Fuenseca, Delicias y Olimpia; gestor de San Andrés y alma mater que sostenía esta tradición cordobesa, provocó que no hubiera proyecciones. En 2024, se reanudó la actividad. Amil llegó a un acuerdo con los herederos de Martín Cañuelo, encabezados por su sobrino Ángel, para reabrir Fuenseca y Delicias -el Olimpia quedó cerrado y ya no ha vuelto a tener espectadores-. En cuanto al Coliseo San Andrés, el empresario cinematográfico José María Casado asumió su gestión y también recuperó su actividad el pasado año, que continúa en 2025.

De vuelta al presente, la falta de espectadores y de ayudas institucionales son las principales razones, a las que se suman los impedimentos legales para darles nuevos usos que sobrevuelan la futura bajada de persiana en Fuenseca y Delicias. En el arranque de agosto, la Gerencia de Urbanismo rechazó el uso de ambos, y de un tercero -el Olimpia, que se iba a abrir tras esta operación- como aparcamiento subterráneo, iniciativa que impulsó Amil con Ángel Cañuelo. Uno de sus objetivos era dar viabilidad económica a estos recintos culturales. Quería acometerlo de uno en uno y que en junio de 2028 estuvieran listos los tres.

«Tanto los cines de verano como los de invierno están teniendo unas caídas significativas de espectadores, lo que se acentúa en Córdoba por hacer cada vez más calor. Todo ello hace que los cines de verano no sean un sitio ya tan atractivo o demandado», declara el gestor del Delicias y Fuenseca. En este sentido, señala que los días encadenados con altas temperaturas son muy significativos. Por otra parte, «las distribuidoras cada vez cobran más, un porcentaje bastante alto», añade a la casuística, que, advierte, se remata con que «este año el Ayuntamiento ha quitado partidas de anuncios contratados a dos días de empezar la temporada, pues iba a estar apoyando a los cines mediante el contrato de alquiler y, también, con esta publicidad que finalmente no tuvimos».

Aunque no se pueden hacer cálculos definitivos aún, Amil cifra la pérdida de espectadores con respecto a años anteriores entre un 30% y un 35%. Otro factor contribuye al descenso. Es el cambio en los hábitos de ocio de la ciudadanía: «Hemos probado todo tipo de géneros, desde los más comerciales hasta las películas independientes».

Para este empresario, el mantenimiento de los cines de verano sólo es posible si se pueden desarrollar otras actividades en ellos y no sólo de forma ocasional, sino constante, pues la normativa contempla hasta 27 eventos puntuales posibles al año.

Con respecto al alquiler, Amil indica que cobran del Ayuntamiento a mes vencido, y hasta el momento el último cobro pertenece a diciembre de 2024 -el Consistorio les paga por usar estos recintos para sus actividades-.

Sobre el sonado proyecto de aparcamientos subterráneos bajo los cines de verano, indica que, en estos momentos, están en una etapa de análisis ante el dictamen municipal.

La oposición

En cualquier caso, este empresario no da por cerrada la posibilidad de realizar los parkings soterrados: «Entran en juego las muchas limitaciones que estos espacios tienen en su ficha técnica urbanística. Ya no sólo para lo que planteamos, sino para cualquiera, pues no se pueden usar ni como jardines ni como terraza de verano o invierno». En este sentido, defiende su proyecto como la forma de dar continuidad a los cines con el dinero procedente de los aparcamientos mientras se ponía en marcha arriba un parque gratuito para niños y una zona ajardinada.

Por su parte, el empresario José María Casado, gestor del Coliseo San Andrés, muestra su interés en los espacios de la familia Cañuelo -el citado de San Andrés, como se ha indicado, tiene otro dueño- si al final Amil renuncia a explotarlos. «Es algo que no se ha dado aún ni es firme, pero sí estaría interesado según, por supuesto, las condiciones que tuvieran», avanza.

Casado coincide en el descenso de espectadores, que achaca a una cuestión más directamente relacionada con el propio funcionamiento del cine; en concreto, con el propio resultado que dan las películas: «Hay un descenso evidente de espectadores, aunque ahora no puedo indicar el porcentaje exacto. Se debe a que ha habido menos películas, y las que se esperaba que fueran comerciales, lo han sido menos de lo esperado, incluso algunas muy flojas, como 'Karate Kid' o 'Agárralo como puedas'».

El cine de verano, sostiene, «es un negocio con dificultades, pero yo llevo en esto toda la vida. He pasado todas las crisis, incluso aquellas en las que no había dinero ni para pintar el recinto». Con sentido del humor indica que «de vez en cuando viene un año bueno, más bien de tarde en tarde». No hay más secreto que la resistencia en su modo de ver la profesión, aunque requiera en ocasiones de aportaciones institucionales: «Para tener estabilidad, necesitas apoyo, porque cualquier particular ve que esto no es negocio y se aburre de esta actividad». «Los que somos del gremio sabemos que hay que tener aguante, aguante y aguante, y esperar ese año bueno... que no viene nunca», incide, recurriendo de nuevo a la ironía.

Arriba, proyección en el Delicias; sobre estas líneas, varios espectadores toman unas consumisiones en el puesto del cine; a la derecha, la vendedora de las entradas. R.C.

Con respecto a la posibilidad de tener actividades todo el año, no sólo de forma puntual, Casado remite a la propiedad del cine, que al parecer sí está predispuesta y comparte la opinión de Amil. Él, como empresario del cine desde hace décadas, su trabajo se queda en el verano nada más, aunque reconoce que «son espacios muy grandes que no tienen rentabilidad».

Por su parte, fuentes de la Concejalía de Cultura defienden la continuidad de la actividad de los cines de verano, por ser una tradición fuertemente arraigada. «Somos conscientes de las dificultades que atraviesa esta actividad privada, por múltiples factores. Por ello, estamos y estaremos en contacto con los responsables de dichos cines para buscar vías de colaboración que faciliten su actividad», dijeron los interlocutores consultados.

La Delegación de Cultura mantiene un acuerdo de ayuda económica y «la idea es mantenerlo e incluso reforzarlo si fuera necesario». En virtud a dicho acuerdo y rechazando que haya cualquier retraso en el abono, aseguraron que «los pagos se realizan conforme a lo previsto, de hecho, el pasado 20 de agosto se ingresó el importe de un trimestre por el alquiler de los cines Fuenseca y Delicias, según lo establecido, una cifra de 10.455 euros».

«Perder espectadores le pasa a todo tipo de cines. En Córdoba se acentúa por hacer cada vez más calor. Nuestra caída es del 30%» Antonio Amil Fuenseca y Delicias

Desde la oposición, su principal grupo, el socialista, lleva lustros apostando por la adquisición de estos emblemáticos espacios culturales como cines de verano por parte del Ayuntamiento. Lo hacían ya en la época de Rosa Aguilar como alcaldesa, cuando eran propiedad del empresario Rafael Gómez, 'Sandokán'. El objetivo de esta fuerza política es que ofrezcan proyecciones y, a su vez, sean espacios dedicados a las actividades culturales y estén puestos de forma continua al servicio de la sociedad.

Esta opción ha sido obviada por distintas Corporaciones y el actual gobierno local ya ha reiterado que no los adquirirá. El portavoz municipal socialista, Antonio Hurtado, manifiesta alivio por el rechazo de Urbanismo al proyecto de aparcamientos: «Era una barbaridad, era meter el tráfico en el corazón del Casco». Añade que «el Ayuntamiento debe actuar, por lo que volvemos a nuestra posición, aunque tengo claro que este equipo de gobierno no hará nada, no moverá un dedo».

Movimiento ciudadano

Cierra los análisis sobre la compleja situación de los cines de verano el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia. Desde este órgano de participación ciudadana, apuestan de forma conciliadora por la posibilidad de otro tipo de acuerdo entre empresarios y Ayuntamiento, siempre respetando los usos que tienen estos inmuebles por su situación en el Casco. «Nos gustaría también que estos lugares contasen con alguna protección como bienes culturales». En este sentido, no vería con problemas que se pudieran hacer más actividades durante el año, pero siempre compatibles con el carácter de los recintos y las restricciones que se contemplen en cuanto a horarios o ruidos. Evidentemente, los aparcamientos quedan fuera de esa consideración. «El Ayuntamiento debería compensar las limitaciones que tienen», defendió.

«Si los otros cines no abrieran en 2026, sí estaría interesado en ello; según, por supuesto, las condiciones que tuvieran» José María Casado Coliseo San Andrés

ABC intentó, sin éxito, ponerse en contacto con Ángel Cañuelo. En 2024, cuando presentó el acuerdo con Amil, aseguró que los tres cines que les pertenecen «están en venta»: «No descarto ninguna opción. Pero no los venderé a cualquiera. Tiene que ser a alguien con un proyecto que los respalde». Por lo pronto, su futuro a corto plazo vuelve a estar en el aire. Se ven envueltos de nuevo en una trama de intriga, que nadie sabe si tendrá un final feliz. Se mueven en un escenario de dudas, que no tiene nada que ver con la estabilidad de los que dotó Martín Cañuelo.

