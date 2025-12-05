El Ayuntamiento de Córdoba lamenta el doble castigo de Montero con los remanentes de 2024: «La medida llega tarde y sin margen de reacción»

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto-ley que permite a los ayuntamientos y las comunidades autónomos destinar el superávit de la liquidación del presupuesto de 2024 a inversiones, en concreto, a las que califica como financieramente sostenibles ( ... IFS). Esta norma supone un cambio de tendencia sobre la regla impuesta desde la Moncloa a principios de 2025 (en febrero), cuando obligó a consistorios y autonomías a emplear esos remanentes de tesorería a amortizar deuda con la banca.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Córdoba cierra 2024 con un superávit de 38 millones Baltasar López La cifra en la que los ingresos superaron a los gastos se queda notablemente por debajo de la de 2023 (-26%)

Este movimiento podría haber supuesto un significativo alivio para el Ayuntamiento de Córdoba. No lo será sobre el saldo de 2024. La delegada de Hacienda y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, fue una de las primeras responsables de entidades locales en denunciar lo injusto de aquella limitación (en abril), ya que suponía un bloqueo del Gobierno al uso del superávit de 2024 en inversiones e imponía su empleo para deuda bancaria.

En el caso de Capitulares, la liquidación del presupuesto arrojó unos remanentes de 38 millones de euros. De ellos, sólo un millón podía destinarse a inversiones, mientras que 37 estaban obligados a destinarse a amortizar deuda con la banca.

Esto perjudicó al Ayuntamiento de Córdoba, que no tenía necesidad de destinar el saldo del presupuesto a amortizar deuda, por su bajo volumen, pero se vio 'obligado' a ello. Por este motivo, el primer Pleno de primavera del Consistorio aprobó el destino de los remanentes a la deuda bancaria, como marcaba la norma. El PSOE votó en contra de aquella medida.

Cambio de rumbo y 37 millones

Ahora, la situación ha cambiado. Apenas 10 meses después. Un giro que provoca un doble 'castigo' para el Ayuntamiento de Córdoba. Como ya ha gastado en deuda los remanentes de 2024, ahora no puede destinarlos ya a inversiones, a pesar de que el Gobierno ha vuelto a autorizar, en un volantazo, que se destine a inversiones.

Es posible desde este jueves, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el miércoles el real decreto-ley 15/2025 que el Consejo de Ministros aprobó el martes. El BOE refleja su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este jueves. Por tanto, la norma ya está en vigor.

A partir de ahora, los ayuntamientos podrán destinar el superávit que obtuvo en 2024 a inversiones para lo que queda del ejercicio 2025 y también para el 2026 y 2027. Algo que impedía en febrero. Como el Ayuntamiento de Córdoba destinó ya el superávit a la deuda, como estaba fijado entonces, ya no puede acometer inversiones con los remanentes.

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent ABC

La delegada de Hacienda y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha lamentado este jueves, en declaraciones a ABC, que la decisión del Gobierno con este cambio de criterio «llega tarde», lo que supone un doble perjuicio para Capitulares.

El único consuelo es que Capitulares podrá destinar ya a inversiones el posible superávit de 2025, 2026 y 2027 como había reclamado también para 2024

Torrent ha explicado que «la iniciativa llega tarde, ya que los remanentes de 2024 se obtuvieron con la liquidación del ejercicio, al finalizar el primer trimestre del año», por lo que «en aquel momento y hasta ayer, que fue cuando se hizo público este cambio de criterio», el Gobierno central «exigía que los remanentes fueran destinados a la amortización de deuda», todo ello a pesar de que «tanto la FAMP como la FEMP habían solicitado que se reconsiderara esta postura, y eso es lo que hemos hecho: cumplir la norma» que había en aquel momento.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento denuncia que el Gobierno no le permite destinar a inversiones 38 millones de superávit de 2024 Baltasar López Advierte de que le obliga a destinarlo a amortizar deuda con la banca, cuando el Consistorio no tiene necesidad de ello

La responsable de Hacienda ha incidido en que «en estos momentos no hay margen de reacción para aplicar esta medida», por lo que «se estudiará con vistas a los remanentes del próximo ejercicio, los de 2025». De hecho, a falta de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años (norma que marcaba este criterio), el Ejecutivo aprovecha este decreto para avanzar que prorroga el nuevo criterio de permitir otra vez las inversiones también para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

El real decreto fija la obligación de que las obras de inversión deben iniciarse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2026 (para los de 2024). Eso sí, si el gasto no puede realizarse al completo en el año en curso puede aplicarse también al siguiente ejercicio. Es decir, que permite un gasto bianual. Si la inversión empieza en 2025, puede abonarse en 2025 y 2026. Si lo hace en 2026, puede aplicarse a 2026 y 2027.