hacienda

El Ayuntamiento de Córdoba lamenta el doble castigo de Montero con los remanentes de 2024: «La medida llega tarde y sin margen de reacción»

El Gobierno bloqueó su uso en inversiones en febrero, Capitulares se vio obligado a destinarlo a amortizar deuda en abril y ahora el Ejecutivo levanta la limitación sin vuelta atrás

Aspecto del jardín superior del tanque de tormentas en el Balcón del Guadalquivir, una obra que habría sido financiable
Javier Gómez

Córdoba

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto-ley que permite a los ayuntamientos y las comunidades autónomos destinar el superávit de la liquidación del presupuesto de 2024 a inversiones, en concreto, a las que califica como financieramente sostenibles ( ... IFS). Esta norma supone un cambio de tendencia sobre la regla impuesta desde la Moncloa a principios de 2025 (en febrero), cuando obligó a consistorios y autonomías a emplear esos remanentes de tesorería a amortizar deuda con la banca.

