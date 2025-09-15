El Ayuntamiento de Córdoba pedirá 22 millones a la banca para inversiones en 2026, un 47% más

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la remisión de la proyección del presupuesto de 2026 al Ministerio de Hacienda -no se trata aún del proyecto de las cuentas para el próximo ejercicio, que debe empezar a tramitarse próximamente en el Consistorio-.

La edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha comparecido para explicar las claves de este documento, que debe remitirse al Gobierno de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ha señalado que, para el próximo ejercicio, Capitulares acudirá a la banca para pedir 22 millones para financiar inversiones.

Esta cantidad implicará un crecimiento de casi un 47% al solicitar a las entidades financieras siete millones más que en 2025. En el presente ejercicio, el Ayuntamiento solicitó 15 millones para financiar sus proyectos.

El alcalde, José María Bellido, ya anticipó en agosto, aunque sin dar aún cifras, una subida de esta partida. Ello se debe a que el Consistorio tiene que recurrir más al crédito porque sus ingresos se resentirán respecto a lo previsto por la vía de lo que le aporta el Estado -es una inyección fundamental para su funcionamiento, como en el resto de ayuntamientos del país-.

Buena situación de las arcas municipales

Torrent ha dejado claro que elevar la cantidad que haya que solicitar a las entidades financieras no es ningún problema para el Ayuntamiento, porque su deuda con la banca no supone ningún problema para las arcas municipales y no impacta en su funcionamiento. «Tenemos una cancelación activada de fondos con las entidades financieras de más de 37 millones», ha expuesto la edil de Hacienda.

El Consistorio planea, entre recursos propios y financiación en la banca, recoger en sus presupuestos de 2026 un conjunto de más de 30 millones de inversiones entre actuaciones del Ayuntamiento y de empresas u organismos autónomos municipales.