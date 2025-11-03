Suscríbete a
La oposición reacciona con dureza a la comparecencia de Mazón: «Patético»
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Bellido exige al Gobierno desbloquear 35 millones de remanentes para vivienda en Córdoba

El alcalde y también presidente de la FAMP se queja de que los ayuntamientos «no conocen a día de hoy» los ingresos que van a recibir del Estado en 2026

María Jesús Montero le cierra el grifo a los alcaldes para usar el superávit como inversiones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El alcalde de Córdoba, José María Bellido conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido ha comparecido este lunes como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para denunciar que los Ayuntamientos «seguimos sin tener a día de hoy ningún dato sobre nuestros ingresos específicos en 2026. Y ... ha anunciado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «va a llevar este tema a la Audiencia Nacional para que se convoque una Comisión Nacional de Administración local».

