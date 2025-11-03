Bellido exige al Gobierno desbloquear 35 millones de remanentes para vivienda en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido ha comparecido este lunes como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para denunciar que los Ayuntamientos «seguimos sin tener a día de hoy ningún dato sobre nuestros ingresos específicos en 2026. Y ... ha anunciado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «va a llevar este tema a la Audiencia Nacional para que se convoque una Comisión Nacional de Administración local».

Ha reclamado al Gobierno central también se le permita al Ayuntamiento de Córdoba usar el remanente del curso anterior para políticas de vivienda como el Plan Vives (alojamientos para jóvenes) que tiene previsto el Ayuntamiento de Córdoba. «Vamos a tener que devolver a las entidades financieras alrededor de 35 millones de euros porque no nos permiten que los remanentes vayan a políticas de vivienda, que no está recogido pro ley, pero se debe modificar», ha apuntado Bellido.

El alcalde ha destacado también que «es una pena no poder disponer de más de 30 millones para acelerar esos trabajos». Ha reclamado que se atiendan ambas peticiones: destinar el remanente a políticas de vivienda y conocer los ingresos que van a recibir por parte del Gobierno central.

El regidor ha señalado, «en una cuestión muy grave», a la ministra de Hacienda María Jesús Montero por tener «una responsabilidad absoluta» en el tema de los presupuestos . Además, ha resaltado que «estamos aprobando presupuestos a ciegas porque no tenemos una certeza, ni una pista, ni un dato que nos diga cuántos ingresos vamos a recibir este año del Estado».

Hay algunos Ayuntamientos que, «por prudencia», no aprobarán los presupuestos y otros que tomen la decisión de aprobarlos y se encuentren «sorpresas desagradables». En el caso de Córdoba, los presupuestos serán aprobados esta misma semana en el Pleno municipal en base a «la estimación que hemos hecho de los ingresos estatales».

«No estamos pidiendo más dinero, solo queremos que nos digan cuánto va a venir para poder presupuestas. Y que nos dejen usar unos fondos que son de los Ayuntamientos cuando hay una emergencia en materia de vivienda», ha apuntado Bellido que no entiende «el silencio» de la Administración y ha rematado que «llevamos años sin tener una convocatoria ordinaria en la Comisión Nacional de Administración Local».