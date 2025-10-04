El Atlético Palma del Río logra la machada en una locura de partido y jugará contra un Primera en la Copa del Rey

Tras mucho esfuerzo, el Atlético Palma del Rio disputará la primera ronda de la Copa del Rey al batir con solvencia al Atlético Melilla en la fase previa. En un largo camino donde dejaron la eliminatoria casi sentenciada en la ida (0-5), el estadio Sergio León ha sido una fiesta en una nueva victoria palmeña al dejar un global de 9-0. Con este triunfo, el lunes 6 de octubre conocerán tras la celebración del sorteo de esta ronda su correspondiente rival de Primera División, con la posibilidad de jugar contra Villareal, Sevilla, Betis, Valencia, Levante o Elche.

El primer partido en tierras melillenses tuvo color palmeño desde el inicio hasta el final. Aunque el portero Germán Castillo salvó los muebles en una doble ocasión, Fran Cano adelantó a los suyos en el minuto 25. A pesar del tanto tempranero, el Atlético Melilla cedió mucho terreno y en el 28 veía como Mateo Montenegro duplicaba la ventaja.

Esto no fue suficiente para un Palma del Río que se sintió con la capacidad de seguir generando peligro. De esto dio buena cuenta Sergio León que olió sangre y puso el tercero en el minuto 38. Tras sufrir este duro correctivo, Denis González puso la estocada final justo antes del descanso. Con este resultado, el Atlético Melilla bajó los brazos y poco fútbol se pudo ver en el resto del encuentro, aunque Marco Soler puso la manita desde el punto de penalti.

Todo decidido para la vuelta

Para el partido de vuelta, Fran Sedano decidió darle descanso a Sergio León tras una semana donde los palmeños tuvieron que dar un extra para anteponerse al Racing Club Portuense en la cita liguera. Al igual que en el primer partido, el Atlético Palma del Río fue un martillo pilón desde el inicio, además que fueron espoleados por la roja directa a uno de los efectivos del Atlético Melilla.

Noticia Relacionada Marcelo Timorán sigue de dulce: convocado con la selección absoluta de Bolivia Daniel Aragón El canterano blanquiverde podría tener sus primeros minutos internacionales el próximo 10 de octubre frente a Jordania y el 14 de octubre contra Rusia

Tras varias intentonas locales en la primera media hora, Fran Arjona abrió la lata en el 40, jugador que lograría ver puerta de nuevo cinco minutos después en una jugada donde Nacho Amo fue protagonista al servir un gran centro desde el costado derecho.

A pesar de ser un partido tranquilo, la locura se apoderó del encuentro cuando el conjunto visitante amenazó con retirarse tras cometer un penalti sobre Fran Rodríguez. Esta decisión no gustó nada en un cuadro melillense que vio como otro de sus jugadores se marchaba expulsado y no vio como correcta la interpretación del árbitro.

Tras cinco minutos de conversaciones sobre el césped, el trio arbitral se marchó a vestuarios con el futuro del partido en el aire. Tras unos momentos de deliberación, el encuentro se reanudó con el lanzamiento desde los once metros de Fran Rodríguez y su correspondiente acierto. Acto seguido, Manuel Pablo hizo gala de su desborde para anotar el cuarto y Fran Cano no perdonó dentro del área para poner el quinto. El partido finalizó sin pena ni gloria con un Palma del Río que se limitó a dar pases en su propio campo ante un Atlético Melilla exhausto.