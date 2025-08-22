Suscríbete a
Arde una nave con coches en el polígono Amargacena de Córdoba

Una quincena de bomberos con cinco camiones han trabajado durante tres horas para apagar las llamas

Imagen de archivo del incendio de una nave
Davinia Delgado

Una quincenda de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) han intervenido en la tarde de este viernes en el incendio de una nave en el polígono industrial de Amargacena.

Según informan desde Parque Central, el aviso ha llegado a través del 112 sobre las 18.20 horas: un fuego estaba calcinando una nave con vehículos en su interior en la calle ingeniero Iribarren.

Hasta el lugar se han desplazado los especialistas en cinco camiones y han estado trabajando durante más de tres horas para sofocar las llamas e impedir que alcanzasen otras naves colindantes.

Por el momento, se desconocen los daños causados, si bien varios coches que había en el interior del recinto se han visto afectados.

