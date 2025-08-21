Sucesos
Detenido un cordobés tras prender fuego a una cafetería en Sevilla por no recibir kétchup ni mahonesa
El hombre, natural de Priego de Córdoba, roció gasolina en la barra del local y provocó un incendio tras negarle las salsas para su montadito
Un cordobés, natural de Priego de Córdoba, ha sido detenido tras prender fuego intencionadamente a una cafetería en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) después de que le negaran kétchup y mahonesa para sus montaditos.
