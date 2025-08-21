Suscríbete a
Detenido un cordobés tras prender fuego a una cafetería en Sevilla por no recibir kétchup ni mahonesa

El hombre, natural de Priego de Córdoba, roció gasolina en la barra del local y provocó un incendio tras negarle las salsas para su montadito

Momento en el que el hombre prende fuego al bar. abc

ABC Córdoba

Córdoba

Un cordobés, natural de Priego de Córdoba, ha sido detenido tras prender fuego intencionadamente a una cafetería en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) después de que le negaran kétchup y mahonesa para sus montaditos.

Pincha AQUÍ para conocer la noticia completa.

