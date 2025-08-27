La aportación del Estado, que penalizará las cuentas de 2026, supone el 30% de lo que entra a las arcas del Ayuntamiento de Córdoba

El alcalde dialoga con el portavoz de Hacemos Córdoba, antes del inicio de un Pleno

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha advertido este martes de que el presupuesto de 2026 tendrá un condicionante: el Ayuntamiento no recibirá del Gobierno central tanto dinero como inicialmente se había previsto. Ello, avanzó, hará que vayan a unas cuentas que en sus grandes cifras serán «bastante parecidas» a las de 2025.

Y es que no es baladí cualquier variación que se produzca en lo que se conoce como la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), un mecanismo por el que la Administración central aporta fondos a los ayuntamientos para ayudar a mantener su actividad.

Varios datos permiten hacerse idea de la importancia que tiene para el Consistorio de la capital lo que llega desde el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. El principal capítulo de la inyección de dinero estatal es el Fondo Complementario de Financiación.

En 2024, el Fondo supuso 115,5 millones

Por esa vía, de acuerdo a la liquidación del presupuesto de 2024 hecha pública por el Consistorio, en el pasado ejercicio le entraron 115,5 millones como derechos reconocidos -ese concepto recoge que se ha emitido un documento que le garantiza el derecho de cobro-. Fue el principal afluente de ingresos para Capitulares, dejando a mucha distancia a los demás.

De los 379,5 millones totales que percibió el Ayuntamiento -siempre como derechos reconocidos y, en este caso, teniendo en cuenta sólo la matriz (no se incluyen ni sus empresas ni sus entidades)-, el 30,4% llegaron a través de este Fondo Complementario de Financiación.

La segunda gran manguera que le regó de fondos fue el IBI de urbana. Por él obtuvo 72,5 millones, con lo que generó el 19,1% del dinero municipal. Son 11 puntos menos que la contribución del citado Fondo.