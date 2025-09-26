desde poco antes de las 21.30 horas
Un apagón mantiene sin luz a varios bloques de Nuevo Poniente
Endesa apunta que la incidencia afecta a unos 200 clientes y que espera que pueda estar resuelta sobre las 23.00 horas
Un apagón ha sorprendido esta noche poco antes de las 21.30 horas a Nuevo Poniente, en la zona de Escritor Conde Zamora o la conexión con ese área de la avenida del Aeropuerto. A la hora de elaborar esta información sigue sin regresar la luz
La web de información de Endesa comuica que en la citada zona se están sufriendo dos interrupciones del suministro eléctrico. En total, afectan a unos 200 clientes, según dicha web.
Por esa vía, también indica Endesa que uno de sus equipos se encuentra en la zona realizando comprobaciones para determinar qué es lo que ha sucedido. La compañía informa igualmente de que la hora prevista para que vuelva la luz es sobre las 23.00 horas.
