Antonio Cano Ortiz, oftalmólogo del Hospital Arruzafa: «Frotarse los ojos debilita la córnea»

Muchas veces realizamos pequeños gestos que parecen inofensivos, pero que pueden tener consecuencias graves para la salud ocular. Así lo recuerda el doctor Antonio Cano Ortiz, oftalmólogo del Hospital Arruzafa, quien subraya la importancia de evitar gestos tan habituales como frotarse los ojos, ... usar lentes de contacto caducadas o usar por nuestra propia cuenta algunos colirios.

Frotarse los ojos, un hábito muy peligroso

Uno de los gestos más comunes y dañinos es frotarse los ojos. «Este hábito debilita la córnea y puede favorecer la aparición de patologías como el queratocono», explica el doctor Cano.

Aunque muchas personas lo hacen de forma instintiva cuando sienten picor o cansancio ocular, el especialista insiste en que debe evitarse. La fricción repetida puede alterar la superficie ocular, generar microlesiones y aumentar el riesgo de deformaciones corneales.

Lentes de contacto caducadas: un error frecuente

Otro de los problemas detectados en consulta es el uso prolongado de lentes de contacto caducadas. «Muchos pacientes me dicen: Antonio, las lentillas están caducadas, pero veo bien con ellas. Es un error grave», advierte el oftalmólogo.

Aunque al principio solo pueda producirse una ligera irritación o enrojecimiento, el uso de lentes más allá de su vida útil puede provocar úlceras corneales, infecciones graves e incluso pérdida de visión. Antonio recalca la importancia de respetar los plazos de caducidad y de sustituir las lentillas a tiempo, aunque aparentemente no generen molestias.

Colirios sin prescripción: un riesgo para la vista

El doctor Cano también llama la atención sobre el uso indebido de colirios. Cada vez más pacientes acuden a la consulta con conocimientos adquiridos en internet o en la farmacia, y algunos conservan colirios en casa para utilizarlos sin supervisión médica. «Está terminantemente prohibido usar colirios sin prescripción. Los que llevan más de un mes abiertos no deberían aplicarse bajo ningún concepto», señala.

El problema, añade, es que un mismo colirio puede ser beneficioso para una patología concreta, pero dañino en otra totalmente distinta. Por eso, el autodiagnóstico en oftalmología es especialmente peligroso y puede retrasar el tratamiento adecuado.

La salud ocular requiere pequeños gestos de prevención y mucho sentido común. Evitar frotarse los ojos, sustituir a tiempo las lentes de contacto, no usar colirios caducados ni sin receta y consultar siempre con un profesional son las claves básicas para proteger la vista.