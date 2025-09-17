Las consultas oftalmológicas reinan entre los retrasos en los hospitales de Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud hizo público el informe de las listas de espera de los centros públicos de la provincia de Sevilla y, en los mismos, se puede destacar que la especialidad reina en pacientes con demora en ser atendidos es ... la oftalmología. Esta especialidad que, por ejemplo, atiende a los pacientes que deben ser intervenidos de cataratas, ocupa el top cinco de las consultas externas con más demora en todos los hospitales de Sevilla.

En el Virgen del Rocío, por ejemplo, hay un total de 8.034 pacientes que esperan más de lo debido para sus problemas oftalmológicos, una cifra que, no obstante, ha mejorado desde el penúltimo informe, que arrojaba un número mayor (11.610). El centro hospitalario que más pacientes atiende de la provincia es el que más pacientes tiene también en espera, coronando su top cinco del retraso cirugía ortopédica (6.301), dermatología y venereología (3.403), alergología (2.360) y otorrinolaringología (1.382). Es particularmente llamativo el ascenso en pacientes en demora en alergología, toda vez que la lista de pacientes se ha cuadruplicado desde el informe de diciembre de 2024 hasta el de junio de 2025. De esta forma, un paciente de la consulta para cualquier tipo de alergias ha pasado tener una demora media de 55 días a alcanzar los 80. Sea como fuere, es el paciente que desea acudir al oftalmólogo el que más debe esperar en el Virgen del Rocío, con una media de 146 días, más de cuatro meses de espera. Llama la atención viendo la tabla de especialidades el aumento de los pacientes en espera en ginecología (de 57 a 461), si bien la demora media se mantiene en los 45 días.

En lo que respecta al Hospital Universitario Virgen Macarena la especialidad que más pacientes acumula en demora superior a sesenta días es la de cirugía ortopédica y traumatología, que tiene a 10.224 personas en espera, y eso que ha descendido respecto al pasado año en algo más de dos mil personas. Completan el ranking de retraso en el hospital de la Macarena las consultas de oftalmología (1.494 pacientes), urología (416), ginecología (391) y cardiología (49). Lógicamente, por el acumulativo de pacientes en demora, el retraso medio más elevado es el de cirugía ortopédica y traumatología, cuyos pacientes tienen 239 días de media, lo que equivale a más de siete meses.

Otro de los centros de referencia en la sanidad pública en Sevilla es el Hospital Universitario Virgen de Valme, cuyo punto débil en la atención a primeras consultas por especialidades está en dermatología y venereología. Esta materia es la que más pacientes con retraso acumula, con 5.960 personas, unas cifras que, eso sí, han mejorado las 6.780 del penúltimo informe. Estos casi seis mil pacientes tienen una demora media en ser atendidos de 212 días, que no es la que más tiempo tiene, ya que angiología y cirugía vascular alcanza los 323 días. Las siguientes disciplinas con más pacientes en demora en este centro situado en Bellavista son las de aparato digestivo (3.255), oftalmología (2.682), la citada angiología (2.742) y alergología (2.603).

Oftalmología, decíamos, es la reina de las esperas en la sanidad andaluza, tal y como demuestra que en los dos hospitales de la provincia, el Universitario de la Merced de Osuna y el San Juan de Dios de Bormujos, sean la rama médica con más pacientes en demora, y con mucha diferencia respecto al resto de disciplinas. Así, 5.313 personas aguardan más de dos meses en Osuna y 5.102 lo hacen el recinto aljarafeño.

Datos globales

Es importante destacar que la carga de trabajo de algunos hospitales se ha visto incrementada en este primer semestre de 2025. El Virgen del Rocío, en lo referente a a primeras consultas en las distintas especialidades, ha atendido hasta junio de 2025 a 57.815 pacientes, mientras que en el semestre anterior fueron 53.410. No en vano, el Virgen del Rocío es el centro hospitalario que asiste a más población en la provincia de Sevilla, con más de 564.000 potenciales pacientes. También creció en número de pacientes en primeras consultas el Valme (+951). El resto de centros hospitalarios han vivido una carga numérica inferior de pacientes en sus consultas.

La espera en los quirófanos

En lo que se refiere a las listas de espera para someterse a una operación en quirófano, los datos arrojan una demora media en las intervenciones de cinco meses. El atasco más importante en el Virgen del Rocío está en aquellas operaciones que tienen que ver con la piel o las mamas, que suman un total de 1.116 pacientes con un retraso superior a un año, y cuya demora media alcanza los 548 días, registros que se han incrementado desde los dos últimos semestres.

En el Virgen Macarena el mayor atasco en pacientes sin ser operados se produce en aquellos que deben intervenir sobre hueso (sea por fracturas o intervenciones en caderas u otras dolencias), en el que esperan fuera plazo 337 personas, que tienen una demora media de 251 días. Las intervenciones sobre genitales masculinos copan los mayores problemas en el Valme y en Osuna, mientras que la artoplastia de rodilla acumulan más personas fuera de plazo en el hospital San Juan de Dios.

A nivel global los datos son positivos. Todos los centros sanitarios de Sevilla han disminuido sus listas de espera para intervenciones de más de un año de demora. En diciembre de 2024 había un total de 11.537 pacientes de más de un año en espera y en junio de 2025 el número ha descendido a los 9.099.