Suscríbete a
ABC Premium

Las consultas oftalmológicas reinan entre los retrasos en los hospitales de Sevilla

Llama la atención el incremento drástico del retraso en alergología en el Virgen del Rocío, o el descenso en rehabilitación en el Macarena

Todos los hospitales descienden en la espera tras primeras consultas, excepto Virgen del Rocío y Valme

Pacientes salen del hospital Virgen Macarena de Sevilla
Pacientes salen del hospital Virgen Macarena de Sevilla Raúl Doblado
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Servicio Andaluz de Salud hizo público el informe de las listas de espera de los centros públicos de la provincia de Sevilla y, en los mismos, se puede destacar que la especialidad reina en pacientes con demora en ser atendidos es ... la oftalmología. Esta especialidad que, por ejemplo, atiende a los pacientes que deben ser intervenidos de cataratas, ocupa el top cinco de las consultas externas con más demora en todos los hospitales de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app