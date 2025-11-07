Accidente Córdoba: Un hombre herido tras chocar su coche contra un poste en la avenida del Corregidor

Un accidente de tráfico ha sobresaltado en la tarde-noche de este viernes la zona del puente de San Rafael de Córdoba. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, adscrito Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el siniestro se ha producido poco ... antes de las 20.30 horas.

En ese momento, han recibido un aviso de que un turismo había colisionado con un poste en la avenida del Corregidor, poco antes del citado paso elevado.

Las personas que han llamado a Emergencias 112 indicaban que había una persona herida en el vehículo pero que ésta había podido salir por su propio pie del coche tras la colisión.

No obstante, se ha activado la presencia en el lugar de los hechos de los servicios sanitarios a requerimiento de la Policía. A la hora de elaboración de esta información no había aún disponible datos de las heridas del conductor. Según ha podido saber ABC, los primeros indicios del accidente apuntan a que el conductor podría haber tratado de autolesionarse.