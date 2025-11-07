Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Accidente Córdoba: Un hombre herido tras chocar su coche contra un poste en la avenida del Corregidor

El conductor ha podido salir del vehículo por su propio pie tras la colisión

Un motorista de 45 años herido en Córdoba tras un choque a la altura del Mercado Victoria

Accidente en El Vial: una colisión entre coche y moto deja un herido

Imagen de una de las salas de operaciones de Emergencias1121
Imagen de una de las salas de operaciones de Emergencias1121 abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un accidente de tráfico ha sobresaltado en la tarde-noche de este viernes la zona del puente de San Rafael de Córdoba. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, adscrito Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el siniestro se ha producido poco ... antes de las 20.30 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app