Un motorista de 45 años herido en Córdoba tras un choque a la altura del Mercado Victoria

Un motorista de 45 años ha resultado herido con posible fractura del costado en la noche de este pasado sábado tras colisionar con un turismo a la altura del Mercado Victoria, en la capital cordobesa.
Según ha informado a ABC el servicio de emergencias ... 112 Andalucía, una llamada alertó del accidente sobre las 21.30 horas, indicando que una persona se encontraba tendida en el asfalto tras el impacto.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, Policía Local y Bomberos de Córdoba, que atendieron al herido en el punto del siniestro antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario Reina Sofía.
