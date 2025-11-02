Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Un motorista de 45 años herido en Córdoba tras un choque a la altura del Mercado Victoria

Testigos alertaron al 112 Andalucía de que tras la colisión un motorista yacía en la calzada movilizando a los servicios de emergencia

Muere un hombre de 57 años atrapado debajo de un coche en Priego de Córdoba

Accidente en El Vial: una colisión entre coche y moto deja un herido

Imagen de archivo del traslado de un motorista herido en accidente al hospital
Imagen de archivo del traslado de un motorista herido en accidente al hospital valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un motorista de 45 años ha resultado herido con posible fractura del costado en la noche de este pasado sábado tras colisionar con un turismo a la altura del Mercado Victoria, en la capital cordobesa.

Según ha informado a ABC el servicio de emergencias ... 112 Andalucía, una llamada alertó del accidente sobre las 21.30 horas, indicando que una persona se encontraba tendida en el asfalto tras el impacto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app