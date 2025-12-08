Más de 230 parroquias y 770.000 almas, la mies de una cuadrilla de 208 curas en Córdoba

¿Seguirá ejerciendo como párroco de San Francisco? En enero de 2023 Joaquín Alberto Nieva tomó posesión como deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, una institución fundamental en la ciudad. Era una alta responsabilidad y había que saber si le impediría ... seguir haciéndose cargo de la parroquia de San Francisco, una de las históricas de Córdoba.

La respuesta del entonces obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, fue que en la diócesis no sobraban sacerdotes y que tendría que hacerse cargo de las dos tareas, que tampoco eran a esas alturas las únicas que el sacerdote lucentino tenía.

Es el sino de todas las diócesis, que ven cómo cada vez hay menos sacerdotes, y que incluso en casos como el de Córdoba, en que el número de seminaristas y nuevos sacerdotes está entre los más altos de España, también se deja notar. La diócesis tiene más de 770.000 almas, repartidas casi a la mitad entre Córdoba y el resto del territorio.

En Córdoba ejercen su ministerio pastoral 208 sacerdotes, que tienen que atender 232 iglesias parroquiales (53 en la ciudad y 179 en el reto de la diócesis) y otras muchas tareas, como la dirección espiritual de conventos y de hermandades y la atención espiritual a numerosos movimientos.

Lo hacen compatible también con el Cabildo Catedral, con dar clases en los Seminarios y en otros centros de enseñanzas y con distintas tareas en la gestión jurídica y económica de la diócesis de Córdoba en todos los sentidos.

Eso sí, en el Gobierno de la diócesis han empezado a entrar cristianos seglares que desempeñan su labor donde antes lo hacían sólo sacerdotes. A comienzos del siglo XXI eran más de 300 sacerdotes los que estaban ejerciendo su ministerio en toda la diócesis de Córdoba, de forma que podían abarcar mucho más trabajo.

Fusión de parroquias

Esto significa que muchos sacerdotes tienen que atender a más de una parroquia, o bien colaborar con otras cuando sus titulares no pueden hacerlo. En bastantes lugares sólo disponen de un presbítero. La fusión de parroquias ya es un hecho en ciertos lugares. Así, en Córdoba capital el párroco de San Pedro es también el de Santiago, situada a pocos metros.

En este caso concurre el hecho de que las feligresías del Casco Histórico se han ido vaciando de vecinos, lo que permite atender a lo que antes eran territorios que necesitaban a dos sacerdotes distintos.

Así lo tienen que hacer también los sacerdotes que en muchos lugares deben atender las iglesias de las aldeas y pequeños núcleos, muy diseminados en lugares como Iznájar, Priego o Fuente Obejuna, y que deben desplazarse entre uno y otro lugar, sobre todo en los fines de semana, para celebrar la misa o atender a sus feligreses.