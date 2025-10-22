Antonio Sanz: «No ha desaparecido nada; la historia clínica no se puede modificar»
El consejero de Sanidad tacha de «injurias y calumnias» las denuncias de borrado y acusa a Pedro Sánchez de difundir un bulo sin pruebas
Sanz achaca a un colapso lo ocurrido y anuncia que multiplicarán por cinco la capacidad del sistema informático para evitar caídas
«La información clínica en Diraya no se puede eliminar», lo ha dicho tajante el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para desmentir el bulo de la falsa eliminación de datos que ha corroborado asegurando que no se puede jugar con el sistema y recordando que ... los datos vuelven a estar y se pueden consultar desde esta madrugada ya que además el sistema impide que se destruyan. «No se ha eliminado, ni se ha modificado ninguna prueba», ha repetido en varias ocasiones.
De hecho, según ha explicado, la información clínica en Diraya no se puede eliminar, salvo en procesos controlados de declaración histórica o por mandato legal y se respalda mediante copias de seguridad auditadas regularmente. Según la Agencia Española de Protección de Datos y, el sistema Diraya, que es el que utiliza la Junta de Andalucía, conserva registro de acceso durante al menos dos años y medio, incluyendo la identificación del usuario, fecha, hora y motivo del acceso.
Lo ha explicado el consejero de Sanidad en la rueda de prensa tras la sesión del consejo de gobierno recordando que el programa está de nuevo activado y accesible la información desde hace varias horas. Sanz se ha quejado de que se esté acusando y formulando «injurias y calumnias » e incluso imputando delitos sin aportar pruebas ya que es imposible destruir esos informes porque están protegidos.
Por ello el consejero ha retado a todas las mujeres a acceder de nuevo al sistema para comprobar que todos los datos están ya de nuevo en el sistema del SAS. «Esas denuncias no se sustentan de ninguna manera», ha dicho Sanz reclamando que cuando se hagan denuncias se aporten pruebas porque la denuncias sin pruebas generan «alarma social» que puede dañar un programa que salva vida.
En este sentido Sanz ha recalcado que existen «copias de seguridad continua» y que, por tanto, aunque se caiga la red «no puede desaparecer nada». «Son imputaciones muy graves, de delitos», ha dicho mostrando su preocupación por la manipulación y pidiendo seriedad y responsabilidad para no hacer daño al sistema.
«Quiero pedir serenidad», ha dicho Sanz cuestionando el hecho de que el propio presidente del Gobierno haya utilizado el asunto en el Congreso de los Diputados sin tener ninguna prueba.
«¿Qué está usted acusando?,¿A los radiólogos?,¿Está usted acusando a los profesionales sanitarios? Porque, como comprenderá, los políticos no accedemos al sistema. Esto es muy grave. Y yo tengo que explicarlo así», ha dicho Sanz lamentando la caída y recodando que el día anterior se cayó Amazon. Por ello ha insistido en pedir que no se mezclen las cosas porque todos los datos ya están operativos y porque existen copias de seguridad.
Sanz ha admitido que el colapso informático pudo producirse porque hubo un «aluvión» de consultas provocado por la alarma social. En cualquier caso se ha multiplicado la capacidad del sistema y tienen previsto multiplicarlo aún más. «Vamos a multiplicar por cinco la capacidad», ha dicho recalcando que puede existir cierta «debilidad del sistema» y recalcando que «la imposibilidad de eliminar los datos es absoluta».
En cuanto a cuándo estará resuelto el problema, el consejero ha dicho que tanto en mamografías como en ecografías antes del 30 de noviembre, todas las afectadas en ese ámbito van a tener sus pruebas realizadas.
«Cumplimos lo que hemos dicho desde el principio y yo quiero agradecer a los profesionales en ese sentido el esfuerzo que están haciendo», ha dicho recalcando que están «absolutamente preocupados y volcados». Sanz ha recordado que lleva solo una semana como responsable de sanidad que se va a dedicar a reordenar y reestructurar el sistema y se ha quejado de que «no hay piedad». En cualquier caso tiene en mente poner en marcha cuanto antes el comité de expertos que le ha pedido el presidente Juanma Moreno.
Uso partidista
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Carolina España, ha acusado a Pedro Sánchez y Montero de ser capaces de usar un bulo para echar por tierra el sistema de salud y arañar unos cuantos votos.
«Son capaces de usar al as mujeres y al cáncer por intereses estrictamente partidistas», ha dicho España insistiendo en que no van a permitir que se ataque el prestigio de nuestro sistema sanitario y ha vaticinado que van a usar todo lo que puedan para atacar a Juanma Moreno. Además ha dicho que «Montero estaba más preocupada por tapar las vergüenzas de Bildu que de defender un sistema sanitario del que ella también ha sido responsable.
