Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz: «No ha desaparecido nada; la historia clínica no se puede modificar»

El consejero de Sanidad tacha de «injurias y calumnias» las denuncias de borrado y acusa a Pedro Sánchez de difundir un bulo sin pruebas

Sanz achaca a un colapso lo ocurrido y anuncia que multiplicarán por cinco la capacidad del sistema informático para evitar caídas

Antonio Sanz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
Antonio Sanz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«La información clínica en Diraya no se puede eliminar», lo ha dicho tajante el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para desmentir el bulo de la falsa eliminación de datos que ha corroborado asegurando que no se puede jugar con el sistema y recordando que ... los datos vuelven a estar y se pueden consultar desde esta madrugada ya que además el sistema impide que se destruyan. «No se ha eliminado, ni se ha modificado ninguna prueba», ha repetido en varias ocasiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app