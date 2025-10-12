Cerca del 20% de los contratados en Andalucía son ya inmigrantes

La inmigración, los extranjeros que residen en Andalucía, es uno de los temas principales sobre los que va a girar el debate en los próximos meses. Con unas elecciones que se vislumbran en el horizonte, será uno de los temas de los que los políticos ... hablen en casi todos los foros. Podría decirse que será uno de los asuntos que marque el mensaje electoral.

Sobre la mesa estarán sus diferentes propuestas para asumir el flujo continuo de personas que llegan a Andalucía. Un tema que provoca una enorme controversia y en la que los discursos parecen bastante alejados unos de otro.

El más extremo por la izquierda, Sumar, apuesta claramente por la regularización masiva (hace poco habló de una regularización masiva de más de 500.000 en toda España). Es una idea con la que no parece estar de acuerdo el PSOE. En el lado opuesto, los de Vox quieren todo lo contrario: expulsar a todos los que llegan y en ese sentido van sus iniciativas, sobre todo las de los últimos tiempos que incluso criminalizan a los extranjeros. El mensaje del PP es apostar por la moderación y la inmigración regulada.

¿Pero cuántos inmigrantes hay en Andalucía y cual es su situación laboral? Aunque hay distintos datos, según los que maneja la Junta de Andalucía, actualmente este colectivo sobrepasa el millón en Andalucía. Concretamente, la población extranjera en Andalucía la conformaban 1.069.429 personas con permiso de residencia a finales del pasado mes de diciembre. Se trata de una cifra importante si se tiene en cuenta que la población andaluza son algo más de 8,6 millones de habitantes.

Eso significa también que el 14,90% de la población extranjera legalizada en España reside en Andalucía. Además cada vez son más ya que si se mira la evolución en los cuatro últimos años, la población extranjera ha crecido en la comunidad en más de 139.391 personas.

Situación laboral

Pero de entre esos extranjeros que llegan hay actualmente (según datos de la Consejería de Empleo del segundo trimestre de 2025) un total de 384.300 ocupados que son inmigrantes. Esas cifras suponen que rondan el 11% (el 10.83 %) del total de los extranjeros que están en esa situación laboral de ocupación, una población que en toda la comunidad asciende a 3.546.700.

Los trabajadores extranjeros que llegan a Andalucía tampoco se libran del paro. Los datos revelan que hay 105.400 parados, que supone un 21 ,52 por ciento de los parados. Hay que tener en cuenta que en toda la comunidad hay 618.000 desempleados, lo que supone que un 17,03 por ciento de los desempleados son extranjeros.

En septiembre los parados extranjeros ascendían a 46.944, un cifra que era el 14,40% del total de parados inmigrantes a nivel nacional y un 7,82% del total de parados en Andalucía.

Si se analizan los datos del pasado mes de septiembre, los contratos para estas personas que llegan a la comunidad fueron un total de 49.361, lo que supone ya el 17,41 por ciento del total de contratos firmados en Andalucía durante septiembre, una cifra que ascendió a 283.390 durante ese mes. Y también el 12,69% de los contratos firmados en septiembre en el conjunto del estado a personas inmigrantes.

Además las estadísticas revelan que se trata de un fenómeno creciente ya que aumentaron en un 14,99 por ciento en un año los contratos y que la evolución ha ido también a más. Si se compara con el año 2019 la subida ha sido del 33,68 por ciento.

Procedencia

¿De dónde llegan? En cuanto a la procedencia, los de fuera de la Unión Europea son más del doble. Por ejemplo, en los parados del pasado mes de septiembre había 33.433 de nacionalidades extracomunitarias frente a 13.511 de países comunitarios.

Atendiendo a su lugar de origen, los extranjeros residentes en Andalucía proceden mayoritariamente de la Unión Europea y África, seguidas de América del Sur y las originarias de la Europa no comunitaria. En cuanto a los principales países de ascendencia, entre todas destacan Marruecos (20,21%), Reino Unido (9,91%) y Rumania (8,54%). La colombiana, ucraniana e italiana son otras nacionalidades, aunque en cifras significativamente inferiores.

Si se mira la distribución de la población extranjera en el territorio andaluz, destacan Málaga y Almería, provincias en las que residen el 38,52% y el 20,21%, respectivamente, de las personas procedentes del extranjero. Por otro lado, si en Andalucía la proporción es de diez personas extranjeras por cada cien personas empadronadas, en la provincia de Málaga es de 19 y en Almería de 23.

Además, de los veinte municipios con mayor número de personas extranjeras empadronadas, nueve pertenecen a la provincia de Málaga y cinco a la de Almería, algo lógico al observar que es en ambas provincias dónde reside la mayoría de personas extranjeras. Concretamente, destaca el número de personas extranjeras empadronadas en seis de las capitales de provincia, sobre todo en Málaga y Sevilla capital, así como en el litoral andaluz. En este caso Marbella, Fuengirola y Mijas en la provincia de Málaga, y Roquetas de Mar y El Ejido en la provincia de Almería.

Hay al menos 28 municipios donde el porcentaje de contratos a personas extranjeras supera o iguala el 50% de la contratación total del municipio, es decir, en estos municipios se formalizan más contrataciones con personas extranjeras que con trabajadores autóctonos. Se trata de los municipios almerienses de Antas, Cuevas de Almanzora, Gérgal, Níjar, Pechina, Pulpí, Vicar, El Ejido, La Mojonera y Balanegra; de Albuñol, Cástaras, Lújar, Zafarraya y Alpujarra de la Sierra en la provincia de Granada; en Huelva, los municipios de Almonte, Bonares, El Campillo, Cartaya, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Niebla, San Bartolomé de la Torre, Villablanca y Villanueva de los Castillejos, el municipio de Génave en Jaén y el municipio sevillano de Alcolea del Río.

Según su distribución provincial, la rumana es la nacionalidad más representada en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. En Almería y Jaén la nacionalidad más frecuente es la marroquí; y en Málaga predomina la población británica. En la provincia de Cádiz la población marroquí y británica tienen la misma representación.

Málaga y Almería concentran casi el 60% de la población extranjera en Andalucía

¿En qué trabajan? Según la Junta de Andalucía, hay un número importante en el sector servicios. Y dentro de ese sector, predominan el comercio, reparaciones y hostelería, donde trabaja el 31,12% de las personas extranjeras ocupadas en Andalucía. Igualmente destaca la Agricultura, uno de los sectores donde hay más ocupados.

De entre todas las contrataciones destacan las de peones agrícolas, en la que se llegaron a contabilizar el pasado año más de 187.000, le siguieron camarero con más de 44.000 o los más de 19.000 trabajadores de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. También hay otras cifras que radiografían las ocupaciones de este colectivo. Son más de 10.500 albañiles, 12.900 cocineros, casi 12.000 conductores de camiones o 14.000 vendedores en tiendas y almacenes.

Además, la estacionalidad de sectores productivos como el turismo o la agricultura hace que haya más puestos de trabajo disponibles en determinadas fechas que dejan de estarlo cuando baja la actividad. Es decir hay mucha temporalidad.

En cuanto a la formación, la mayoría de los contratos corresponden a personas con estudios primarios, con un 43%, seguidos del 29,71% y 23,71% de contratos registrados a personas con estudios secundarios y sin estudios, respectivamente. Las personas extranjeras con estudios postsecundarios solo son el 3,23% de la contratación.