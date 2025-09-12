Suscríbete a
Las casitas de Bonillalandia

Sánchez ha prometido hasta 180.000 viviendas y su balance es insuperable, pero insuperable porque no se puede hacer peor

La oposición se ha lanzado a degüello contra la ley andaluza de vivienda presentada esta semana. Es su trabajo. Resulta previsible incluso que no vean ni el menor resquicio positivo. El PSOE, de hecho, acusa a Juanma Moreno de no vivir en Andalucía sino en ... Bonillalandia. Habrá quien les ría la gracia sin reparar en el fracaso colosal de las políticas socialistas de vivienda durante muchos años. Y de aquellos polvos, buena parte de estos lodos. Sánchez ha prometido hasta 180.000 viviendas y su balance es insuperable, pero insuperable porque no se puede hacer peor. Hay que tener cuajo para dar lecciones y además desde una atalaya jactanciosa. La intervención del mercado que plantea ley de vivienda del sanchismo no ha podido ser más inútil. No le ha ido bien a nadie, salvo a los okupas.

