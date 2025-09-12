Las casitas de Bonillalandia

La oposición se ha lanzado a degüello contra la ley andaluza de vivienda presentada esta semana. Es su trabajo. Resulta previsible incluso que no vean ni el menor resquicio positivo. El PSOE, de hecho, acusa a Juanma Moreno de no vivir en Andalucía sino en ... Bonillalandia. Habrá quien les ría la gracia sin reparar en el fracaso colosal de las políticas socialistas de vivienda durante muchos años. Y de aquellos polvos, buena parte de estos lodos. Sánchez ha prometido hasta 180.000 viviendas y su balance es insuperable, pero insuperable porque no se puede hacer peor. Hay que tener cuajo para dar lecciones y además desde una atalaya jactanciosa. La intervención del mercado que plantea ley de vivienda del sanchismo no ha podido ser más inútil. No le ha ido bien a nadie, salvo a los okupas.

Andalucía asume finalmente, como Aragón, que necesita su propia ley. Por lo demás, Moreno también lleva años en el poder con un balance asimismo insuficiente. Ahí queda el Plan Vive de 2019 que ha multiplicado por cuatro la promoción pública, aunque en cifras muy bajas; la LISTA, que facilitó los trámites administrativos; los 250.000 jóvenes que se han beneficiado de ayudas fiscales desde 2022, y el aval del 100% de la hipoteca desde 2023… pero, lo dicho, el balance sigue siendo insuficiente. Los éxitos son pírricos. Incluso el plan aprobado de este año de 20.000 viviendas protegidas en 5 años no resuelve el problema. Hace falta más, mucho más. Hay un déficit de 200.000 viviendas, y medio millón de andaluces no pueden acceder hoy a una. Necesitan una respuesta. Ojalá funcione la nueva ley que proyecta más suelo para la promoción, más agilidad administrativa, menos impuestos y más flexibilidad en las normas de protección. Ojalá sea una respuesta. Desde luego no los chistecitos del PSOE.

