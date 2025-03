Carmen Castillo: «Perdemos alumnado pero mantenemos el profesorado y tenemos más unidades que antes»

Tras ser viceconsejera de Educación con Javier Imbroda, Carmen Castillo, ha tomado las riendas este verano de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Inspectores de Educación, conoce perfectamente los engranajes de este departamento y es ... consciente de las fortalezas y debilidades del sistema educativo andaluz. Con su incorporación el Gobierno andaluz ofrece un perfil más técnico y abre una nueva vía de diálogo y entendimiento con las centrales sindicales, el profesorado y las asociaciones de madres y padres.

—En la anunciada remodelación de Juanma Moreno que se produjo en julio, el cambio en educación y la salida de Patricia del Pozo no estaba en la mayoría de las quinielas. ¿Por qué cree que se ha hecho? ¿Hacía falta un relevo, un impulso?

—El presidente cuando han pasado dos años hace una reflexión sobre el avance en la legislatura y entiende que las áreas más cercanas al ciudadano como la sanidad o educación necesitaban una gestión más técnica que política. No significa que no hagas política desde la gestión, pero el cambio obedece a la necesidad de gestionar de una forma más eficiente el uso de los recursos públicos. Tanto la nueva consejera de salud como yo hemos gestionado recursos públicos. Además, en los últimos dos años había una cierta continuidad con la anterior legislatura y yo había trabajado antes con Imbroda. El presidente tenía esa referencia y sabía que mi incorporación sería desde el punto de vista técnico.

—¿Estamos entonces ante una nueva etapa con cambios respecto a la de Patricia del Pozo?

—Cambios siempre hay porque la educación se debe adaptar a la realidad. Pero quedan dos años de legislatura y no puedes hacer una ruptura radical que tampoco es necesaria, porque sí que ha habido en estos dos años de legislatura continuidad con los cambios que se hicieron 2019. No va a haber cambios en los objetivos de mejorar los resultados escolares, de apostar por la Formación Profesional y la atención a la diversidad. Va a haber matices porque la atención a la diversidad debe hacerse desde la perspectiva de la inclusión y debemos ir a un modelo en el que el alumnado de necesidades especiales participe más en las aulas ordinarias. Ese es un avance que tenemos que dar. También en la Formación Profesional porque tenemos que ir a orientar el sistema para apostar por ciclos que tienen más inserción laboral y cambiar aquellos que no tienen inserción laboral o que no son tan atractivos para el tejido empresarial. En la mejora de los resultados escolares va a haber una apuesta por el refuerzo en lengua y matemáticas porque cuando nuestros alumnos dominan las áreas instrumentales básicas tienen mejor éxito en el sistema.

—El primer reto de esta etapa ha sido el inicio de curso. ¿Qué balance hace del arranque de primaria y cómo se afronta la próxima semana la Secundaria?

—Hemos iniciado el curso de manera satisfactoria. Evidentemente con incidencias. No hay ningún sistema como éste: con 1,8 millones de alumnos, con 130.000 docentes, además del personal de administración de servicios y todo lo que hay alrededor del sistema educativo: comedores, transportes escolar, limpieza…. Hay tantas cosas que es difícil que no haya incidencias. Mi sensación es que ha sido satisfactoria. El mismo día que se inició el curso al mediodía teníamos reporte de todas las delegaciones territoriales diciendo que se había iniciado sin incidencias y el lunes en la secundaria va a ser también sin incidencias.

—¿No ha fallado la previsión con las bajas y las plazas vacantes y con esa convocatoria extraordinaria que ha sido necesaria?

—No ha habido falta de previsión. Nosotros hemos adelantado las plazas de vacantes. Puede que alguien haya echado de menos la convocatoria que se hacía siempre en el primer llamamiento de la primera semana de septiembre. Pero es que hemos hecho el llamamiento en julio y agosto para que a principios de septiembre todas estuvieran cubiertas. Lo que sacamos fueron las vacantes sobrevenidas, como consecuencia de comisiones de servicios interterritoriales y bajas no previstas. Hemos sacado una convocatoria extraordinaria el lunes y se ha resuelto con todas las plazas adjudicadas. Han sido más de 3.000 plazas, entre las vacantes en secundaria y las bajas de maestros que teníamos que eran plazas nombradas pero no se ha podido cubrir.

—¿Con esto ya se da por concluido, ¿O aún quedan vacantes y puede ser necesaria alguna convocatoria más?

—Ahora hemos sacado las bajas de Primaria y las vacantes que hemos detectado de Secundaria. Evidentemente el 16 de septiembre veremos cómo son las incorporaciones de Secundaria y si hay más bajas por enfermedad, las sacaremos posteriormente. Primaria está cerrado tanto vacantes como la sustitución. Y en secundaria hay que esperar.

—La evolución del sistema educativo andaluz está marcada por la bajada de la natalidad. El presidente habla de cambio de modelo. ¿Cómo se puede convertir este problema en una oportunidad?

—Siempre que hay un problema, digo que puede haber una oportunidad. Nosotros hemos perdido 107.000 alumnos en el sistema en Infantil y Primaria y, por primera vez este año, también en Secundaria. Pero hemos mantenido el profesorado. Si ya no se montan unidades públicas porque no hay niños, ¿por qué se mantiene el profesorado? Porque hemos cambiado profesorado de infantil y Primaria donde hay menos alumnos y hemos hecho un esfuerzo en Formación Profesional, en las 46.000 plazas que está en el sistema. El balance global son 600 unidades más que en 2019 en oferta y en etapas educativas que ahora tienen una mayor demanda. Porque la FP la subida de plazas supone que hemos conseguido que el 81% del alumnado obtenga plaza y que se matriculen. Hace cinco años estaba en un 63%. Hemos conseguido dar plazas de FP a alumnos que salieron del sistema sin cualificación, sin titulación y ahora se reincorporan para una recualificación. El 50% de los alumnos del FP trabajan al año de terminar el ciclo formativo. Y sólo tenemos un 15% de ninis. Tenemos a la gente trabajando o estudiando en las edades que había gente sin trabajar ni estudiar. Es un dato bueno en relación con 2017.

«Más que hablar de ratio debemos ir a posibilidades de trabajo en equipo y de docencia compartida en las aulas»

—¿Y la bajada de ratio? ¿Cómo se consigue? ¿Qué objetivos concretos se marca?

—La estamos aprovechando. Si lo miramos en aula por aula los árboles no nos dejan ver el bosque. Tenemos 10 alumnos por profesor. Esa es la ratio del sistema ahora. El número de profesores por alumnos está mejor que otras comunidades y otros países Pero la ratio en Andalucía es muy diversa. Estamos manteniendo unidades con 3, 4, 5, 6 alumnos. Y luego otras con 25 o 26 alumnos porque hay más población: en las zonas de costa de Málaga o Almería vinculadas a la inmigración o en zonas de Sevilla…. Intentamos mantener hasta donde podamos los colegios en los pueblos, porque cuando un pueblo pierde un colegio pierde vida, pero a veces hay que anteponer el interés de los menores, no podemos mantener a dos niños solos en un colegio sin oportunidad de socializar, porque hay otras cosas que hace un colegio como trabajar con otros alumnos o conocer otros entornos y tenemos para eso el transporte escolar gratuito. En este curso hay un total de 11.447 unidades públicas por debajo de 20 alumnos en las etapas del segundo ciclo de Infantil y Primaria, , casi 3.000 más que en 2018, es decir el 43,6% del total de aulas . Además, el 92,8% del total de las unidades en estas etapas cuenta con menos de 25 alumnos. Desde 2018 el número de aulas con más de 25 alumnos se ha reducido en un 54,4%. Si se contabilizan también las unidades de los Centros Públicos Rurales, el porcentaje de aulas por debajo de 25 alumnos es del 93,3%, mientras que las que tienen menos de 20 son el 46,2%. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 92% de las unidades públicas están por debajo de 30 alumnos, es decir, del límite legal. Más de 3.600 de esas unidades tienen menos de 25 estudiantes, un 30% del total y son 322 aulas más que hace cinco años. La ratio es un problema en determinadas zonas en Andalucía pero es buena en otras localidades y en muchas unidades.

—¿ Pero más allá de las zonas rurales, ¿Se va a abordar la bajada de ratio en ciudades y zonas más pobladas?

—A veces no puedo crear una unidad porque lo que no tengo son dos espacios. Pero sí puedo buscar modelos con doble docencia en el aula, con un profesor de apoyo para atender a la diversidad y que los alumnos con necesidades especiales tengan un apoyo específico. No es una ratio complicada desde la atención si tienen apoyo v debemos ir a ese modelo. Más que a la ratio, debemos de ir a la posibilidad de trabajo en equipo y docencia compartida en las aulas.

— ¿Vamos a ver pronto muchos cierres de colegios por falta de niños?

—Quiero ser realista. Cerrar un colegio es lo último, pero estamos viendo un proceso de despoblación de determinadas zonas sin inversión ,sin trabajo y solo viven con mayores. El esfuerzo debe ser de todos. Educación deja el colegio hasta que puede hasta que no es sostenible o cuando ya para el alumno no es bueno porque hay un alumno en pueblo, eso no es bueno. Si se producen esos movimientos de despoblación se va viendo como se pierde el cajero, el bar, el estanco… Cuando no hay inversión ni trabajo es lo que ocurre. Hay que hacer un esfuerzo de llevar trabajo a esas zonas. Cuando hay trabajo hay niños y colegios.

— Pero los cierres no van a ser sólo en zonas rurales. ¿Hay entornos poblados con oferta de colegios públicos y concertados por encima de la demanda?

—Para nuestros jóvenes tiene que haber políticas conjuntas sobre cómo impulsar la natalidad. No tienen niños porque no tienen estabilidad en el empleo, o en la vivienda. Lo atrasan y cuando deciden aumentar la familia tiene una edad que no es la de generaciones anteriores. Nos hemos ido por encima de los 30 años. Esas políticas se tienen que poner. Hay zonas donde vive gente pero no tienen niños. Es un problema de falta de ayudas a la natalidad. Por eso es importante tener gratuidad en la etapa de 0 a 3 de acuerdo con el sector avanzar ayuda a las familias a tomar una decisión. Educación pone ese tipo de medias. Somos la Consejería que más contribuye a la conciliación, con el aula matinal.

«Los 116 millones que hemos tenido que devolver de fondos europeos nos duelen en cada uno de sus céntimos»

— Si sobran plazas en muchas zonas, ¿es el momento de revisar el modelo de conciertos?

—El modelo de conciertos es muy estable. La ley de educación de Andalucía dice claramente en el artículo 3.3 que el sistema educativo de Andalucía está conformado por centros públicos y centros concertados sostenibles por fondos públicos. Tenemos una proporción de 80-20. Pero es verdad que la concertada no está donde hay despoblación… Está donde hay núcleos urbanos, donde había una enseñanza privada oferta que en el caso de Almería por tanto no había tantos concertados como Granada, Málaga o Sevilla porque no había centros privados en los 70. Cuando en los 80 se fija el sistema de conciertos es cuando se procede a animar a los centros privados a acogerse al sistema de conciertos. La concertada presta un servicio que quieren las familias, y como la quieren las familias y les podemos dar la oportunidad. No es una competencia para la enseñanza pública sino que la debe complementar la escuela pública en muchos sitios.

— Después de la polémica por la devolución de los fondos europeos, ¿se va a aplicar la gratuidad en la educación de 0 a 3 años?

—El objetivo es que a partir del curso 25-26 se aprecie ese impulso que le queremos dar a esa etapa educativa y a la escolarización de 0 a 3 que es muy importante en Andalucía. Esperamos el 58% este año del alumnado. Para eso necesitamos recursos, estamos trabajando en el presupuesto y nos gustaría que ya se viera que tenemos disponibilidad de eso. Nos gustaría tener más dinero. Los 116 millones que se han devuelto al Gobierno de España nos duelen en cada céntimo, porque hubieran sido una apuesta que nos hubiera permitido escolarizar a todos los niños de 0 a 3 con un modelo de gratuidad al 100%. Y lo hemos pedido por activa y por pasiva. El interés lo tenemos, lo estamos viendo, y esperamos tener los recursos.

— ¿Qué modelo prefiere, abrir la gratuidad el próximo curso a todos los niños de una edad o ampliar el número de familias bonificadas que ahora está en el 50%?

—Lo veremos con el sector, vamos de la mano con las escuelas infantiles. Mi apuesta personal sería una gratuidad en dos años porque sería dar continuidad. Todos los niños de dos años los escolarizamos y ya se incorporan a los 3 años ya con un curso completo de adaptación y de acercamiento al sistema y a la escolaridad. Pero tenemos que ver que nos van a plantear las escuelas infantiles en ese acuerdo que queremos con ellos. Veo mejor la gratuidad de los niños de una etapa de dos años que ampliar las bonificaciones gratuitas. Ya tenemos el 50% de las familias que no pagan nada, y nos gustaría que ninguna.

— ¿Y cómo se va a hacer sin fondos europeos que se han tenido que devolver? ¿Con recursos propios?

—Eso es lo que estamos estudiando a ver si hubiera alguna fórmula con fondos europeos, pero si no lo tendremos que hacer con el esfuerzo. Cuando se dice que estamos siempre pidiendo dinero es porque con los 1.500 millones de financiación estatal que siempre se han dicho que faltan a Andalucía y con el 20% de que se dedican a Educación nos corresponderían 300 millones y con eso ya tendría toda la escolarización de 0 a 3 años gratuita. Nos preocupa los modelos de financiación que se están dando y el acuerdo de Cataluña, de verdad. Si de esos 30.000 millones de Cataluña que no van al fondo común, a Andalucía le corresponden 2.000 0 3.000 a mi me corresponden más de 500. Y con eso incorporo a 26.000 profesores y bajo la ratio a 10 si hace falta. Vamos a hacer esfuerzo con los fondos que tengamos. Pero lo decía el presidente, estamos al tope de lo que podemos. Necesitamos reorganizar nuestros recursos y si esto es una apuesta los vamos a hacer.

— ¿El presupuesto de educación ha crecido mucho en los últimos años. ¿Ya no hay margen para más?

—Es el presupuesto es el que que tenemos, ya me lo dijo el presidente. Tienes lo que tienes. Y ahora con lo que tengo y lo que vengan de fondos europeos hay que hacer que repercuta en la mejora del sistema.

— En apenas una semana, dos polémicas con el Gobierno central en Educación: la devolución de los 0-3 años y críticas por el cierre de los 2.000 aulas del presidente del Gobierno. ¿Qué está ocurriendo?

—Quiero pensar que al presidente no le hicieron bien los números, si no no hubiera dicho 2.000 aulas menos. Porque entonces yo digo que hay 600 más. Es que no están en infantil y en primaria, las tenemos en FP, en Secundaria o en Bachillerato. No vale decir son 2.000 menos. Lo de la educación infantil, ya lo he dicho todo. Creo que si en Andalucía lo estuviéramos haciendo mal no nos dirían nada, caerían las cosas por su peso. Pero este enfoque continuo sobre el Gobierno de Juanma Moreno cuando la realidad es que tenemos un presupuesto cercano a los 9.000 millones de euros. Eso no lo tiene ningún sistema educativo y es una decisión consciente del presidente, del consejo de gobierno y del Parlamento. Hemos decidido que vamos a darle el 20% de los recursos a Educación. Si sumamos Sanidad y Servicios Sociales se llega al 60%.

— Hay dos demandas en materia laboral del profesorado: completar el proceso de estabilización y ampliación de planilla y continuar con la subida de las retribuciones porque aunque cuando se hizo se iba a situar en la media, otros territorios también han tomado medidas. ¿Se harán?

—En materia salarial Nos queda el 2025 para cerrar el acuerdo que se firmó en 2022 y que ha ido suponiendo que hemos pasado de tener los profesores peor pagados a estar en la media. Aunque otras comunidades están subiendo también por un efecto rebote, porque el acuerdo de Andalucía ha servido de acicate en otras comunidades. Pero estamos en la media. Hemos pasado de estar los últimos a estar en la media nacional. En la estabilización, vamos a poner otras 14.000 plazas de estabilizaciones para funcionarizar a los profesores como funcionarios de carrera. Pero en los últimos años hemos sacado 70.000. Hemos cubierto la reposición de jubilaciones y hemos llegado a una plantilla consolidada de 105.000 profesores que están siempre en el sistema. Ahora mismo tenemos 107.000 y en cualquier fondo que encontremos vamos a intentar convertirlo en más profesorado en los centros. Eso es un esfuerzo por el profesorado. Y también lo hacemos con el personal de servicios asociados, administración y monitores escolares. Cuando llegamos los despedían, tenían jornadas partidas del 10%… Los hemos estabilizados y ahora están a 35 horas y cobrando julio y agosto. Hace falta más cosas y más recursos En educación especial Tenemos 13.000 profesionales en el sistema en la reducción especial entre Ptit, orientadores… y 952 aulas. El esfuerzo está ahí. Los números son muy tozudos.

— Los libros son gratuitos, hay muchas bonificaciones, pero el inicio del curso es un gasto importante para muchas familias. ¿Se plantea nuevas medidas o ayudas?

—Las familias más vulnerables no tienen problema. Han vuelto al cole con la gratuidad total de los libros, como todos, en primaria es un ahorro del 30% respecto a otras comunidades y en secundaria un 55%. En total 900.000 alumnos. Las familias vulnerables el 50% tienen gratuidad en el comedor, el transporte escolar es gratuito, el aula matinal y las actividades extraescolares están subvencionadas para el 70% de las familias y el resto están a 17,5 euros que es un precio competitivo. Son 889 millones de euros en el presupuesto sólo para esto. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí. Más comedores, más aulas matinales, se puede ayudar a las familias. No hay un sistema que haya facilitado la vuelta al cole como el andaluz.

— Una de las medidas importantes de la anterior etapa fue prohibir el uso del móvil. ¿Cómo está funcionando y cómo se puede avanzar en mejorar la convivencia y evitar situaciones de acoso?

—No me gusta la palabra prohibir. Creo que lo que hay que hacer es enseñar y educar. Estamos buscando una regulación del uso del móvil y separar a los niños de las pantallas. Lo que no hay que olvidar es que en el cole no usan el móvil pero no sabemos lo que hacen en sus casas. Son las familias y necesitamos su colaboración. Tienen que ayudar a eso. Porque las grabaciones de niños muchas se hacen fuera de los centros, las de acoso o bullyng son fuera, no ocurren dentro del centro aunque repercutan en la convivencia. Vamos a seguir con el programa de bienestar emocional que a través de orientadores. Hay que insistir en la prevención, educar y enseñar que todos somos validos que tenemos capacidades diferentes pero que todos somos iguales. Y eso se consigue con medidas positivas y con la implicación de todos. Tenemos u profesorado volcado e implicado. Lo he visto yo como inspectora. Pero necesitamos que las familias se impliquen.

— ¿Pero se va a mantener la línea de prohibir cualquier uso hasta Segundo de ESO?

—Sí, hasta Segundo de la Eso no se disponer del móvil en el centro. Pero quiero romper la baraja aquí. Hemos puesto muchos esfuerzos de digitalización en los centros y hay modelos de uso del móvil en Tercero, Cuarto o Bachillerato que despiertan el interés por el alumnado o con las pizarras digitales que permiten explicar las cosas de otra forma. No es lo mismo explicar las cordilleras que verlas. Si tenemos esos recursos hay que usarlos, hay que aprender. No va a haber un cambio en el uso de los móviles, pero no uso la palabra prohibición, sino regulación del uso de los móviles. De hecho ya cada centro educativo tiene la capacidad de regular el uso de los móviles. Pero si además reforzamos esto es una llamada a la sociedad de atención, que estamos haciendo con los niños y con los móviles. Pero el problema de los móviles lo tenemos también los adultos… Vamos a hacernos mirar nosotros también. Vamos a educarnos todos, no solo los niños.

— Ha arrancado en sus reuniones con los sindicatos y las comparecencias con otros grupos con una oferta de diálogo y mano tendida. ¿Es posible el acuerdo?

—Creo que sí. Quizá porque soy nueva en la parte política. Pero mi experiencia como viceconsejera es que si todos tenemos interés y buscamos lo mismo llegamos a acuerdos. Alguna organización sindical nos decía que no había firmado nunca acuerdos y firmó con nosotros los de equiparación salarial. Se puede llegar a acuerdos en relación con cuestiones que nos afectan a todos. Todos podemos ir juntos si tenemos objetivos. En cuanto a la oposición, estoy dispuesta a hablar, pero si nos quedamos siempre en el ustedes no, no avanzamos, creo que se puede avanzar porque hay cosas interesantes que se pueden llevar. Ocurrió con la bioclimatización de los centros que como decía Imbroda fue una ley de la oposición aprobada en el Parlamento. Y se ha ido ejecutando. Y si tenemos más dinero, pondremos más bioclimatización. Si se ha hecho una vez, igual podemos conseguir hacerlo de nuevo.