Emotivo último adiós al patrón del Rúa Mar en Algeciras

Algeciras ha despedido este miércoles con mucho dolor al patrón del pesquero Rua Mar , desaparecido hace una semana con seis tripulantes a bordo cuando faenaba en aguas de Marruecos.

El féretro con los restos mortales de Antonio Javier Maza ha llegado a la una de la tarde al templo parroquial de Nuestra Señora de la Palma , en Algeciras (Cádiz). Allí aguardaban numerosas personas anónimas que han querido arropar a la familia, pero también compañeros de los marineros y autoridades.

En el lugar, un estremecedor y respetuoso silencio que únicamente ha roto la viuda de Javier Maza, tremendamente afligida por la pérdida.

El féretro ha sido portado hasta el templo por familiares y compañeros de Javier Maza, entre ellos su hermano, Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Armadores. En la iglesia no cabía el alfiler.

Tras algo más de media hora, ha finalizado el acto religioso y todos los asistentes han despedido a Javier Maza con un contundente y sentido aplauso.

La búsqueda de los otros cuatro tripulantes continúa sin descanso aunque sin novedades , según ha confirmado al finalizar el sepelio el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco , que ha desmentido que se haya localizado el pesquero: «Siguen abiertas todas las líneas de búsqueda pero seguimos sin encontrar nada , ni un pecio nuevo en el fondo del mar ni ningún cuerpo por ningún lado».

Sobre la familia del marinero peruano cuyo cuerpo fue encontrado el martes, Ósca Marquera, ha explicado que se ha derivado este asunto a la Embajada española en Lima (Perú) para que ofrezcan toda la ayuda necesaria a la familia legal y lo que necesiten.

Al sepelio ha acudido también la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo , que ha lamentado los momentos de tristeza por los que atraviesa el sector pesquero en Andalucía. «Lo más importante es que se dé descanso a los cuerpos y encontremos a los cuatro marineros que aún quedan , que es lo más importante, así como que se pueda rescatar el barco», ha señalado.

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate , Alfonso Reyes, ha calificado lo ocurrido como «una tragedia muy grande. Sabemos que salimos a la mar pero no si vamos a volver. No queda más que solidarizarnos y seguir trabajando , no tenemos otra».

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce , atento en todo momento a los familiares, ha destacado la unidad de toda la familia del mar en este último adiós a Javier Maza. «Estamos tratando de compartir y darles un poco de calor. Aún quedan cuatro familias demacradas por el sufrimiento y las horas transcurridas», ha indicado.

También ha estado el alcalde de Tarifa , Francisco Ruiz, en cuyas aguas se han encontrado los dos cuerpos recuperados hasta ahora. «Parece que las mareas están llevando los restos a la costa tarifeña y tanto el sector pesquero como el Ayuntamiento estamos intentando ayudar en todo lo posible», ha indicado.

