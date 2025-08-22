La reliquia de Carlo Acutis visita a los enfermos en Chipiona y Sanlúcar en los actos previos a su canonización

Los actos celebrados en el Santuario Franciscano de Nuestra Señora de Regla, patrona de Chipiona (Cádiz), dedicados durante tres días a la vida y testimonio del joven Beato italiano Carlo Acutis, vivieron este jueves una jornada especialmente intensa. La reliquia del futuro santo fue trasladada de forma itinerante por el misionero Carlos Leret, delegado de la familia Acutis, y por el rector del santuario, Fray Juan José Rodríguez Mejías, para visitar a numerosos enfermos.

La jornada comenzó en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda, donde la reliquia recorrió espacios comunes y varias habitaciones a petición de los pacientes. Posteriormente, en Chipiona, se realizaron visitas a domicilios y encuentros con vecinos en la calle, que recibieron la reliquia como una verdadera gracia. También se hicieron paradas en el Convento de las Hermanas de la Cruz y en el Convento de las Hermanas Clarisas de Regina (Sanlúcar), donde un numeroso grupo de fieles esperaba para venerarla.

Al caer la tarde, los portadores de la reliquia se reunieron con un grupo de jóvenes en la Casa de Espiritualidad del Convento de Regla. Allí, Carlos Leret ofreció una exposición sobre los milagros eucarísticos recopilados por Carlo Acutis y sobre la importancia de la presencia de Jesús en la Eucaristía. La jornada concluyó con un momento de adoración eucarística.

Un legado vivo

Carlos Leret, miembro de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis y delegado misionero para Europa y América, viajó desde Basilea (Suiza) para participar en los actos. Durante sus charlas, tituladas «El Legado Eucarístico de Carlo», destacó la profunda fe del joven, sus extraordinarios conocimientos informáticos y su entrega a los demás.

«Carlo descubrió que la Eucaristía era su 'autopista hacia el cielo'. Hablaba con la Virgen María como con una madre y vivía el Evangelio con total plenitud», explicó Leret. «Esta sociedad actual vive a la defensiva y olvida que el amor verdadero nace de Dios y se nos da a través de Jesucristo».

Carlo Acutis, fallecido a los 15 años, dedicó parte de su vida a documentar 136 milagros eucarísticos en todo el mundo, recopilados en un sitio web y en el libro «Los Milagros Eucarísticos en el Mundo». Entre ellos se incluyen dos sucesos ocurridos en la diócesis de Valencia, en Onil (1824) y Silla (1907), ambos reconocidos oficialmente por la Iglesia.

Cuenta atrás para la canonización

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebrará la canonización de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en una ceremonia presidida por el Papa León XIV. Chipiona, sus fieles y veraneantes seguirán en directo la ceremonia y celebrarán la proclamación del nuevo santo.

Un día después, el lunes 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Regla, la patrona de Chipiona procesionará por las calles portando, por primera vez, la reliquia de San Carlo Acutis en su paso de plata, uniendo ambas devociones en una jornada histórica para la localidad.