El Santuario de Regla de Chipiona, lugar de encuentro con la reliquia del beato Carlo Acutis

Los fieles acogen y aplauden la presencia de la Reliquia de Carlo Acutis en el Santuario Franciscano de Nuestra Señora de Regla de Chipiona.

El Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona, (en Cádiz) está celebrando desde este martes 19 de agosto solemnes eucaristías con charla sobre el 'El Legado Eucarístico de Carlo' a cargo de Carlos Leret, delegado internacional de la Familia de Acutis y miembro de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis.

Leret lleva a su cargo las delegaciones de Europa y América, desplazándose hasta Chipiona, procedente de Basilea (Suiza). Tiene la misión de recoger experiencias de Carlo para facilitarle al Postulador de la Causa la mayor información.

El Santuario Mariano de la Patrona de Chipiona se ha visto lleno de fieles y enfermos cada día. Este miércoles, desde las ocho de la mañana, la Reliquia del Beato está expuesta para su veneración, en horarios de mañana y tarde. A las 22.30 horas tendrá lugar la Adoración Eucarística, junto a la reliquia, en un clima de recogimiento y silencio.

Las reliquias, en Chipiona

El jueves se procederá al traslado de la Reliquia, acompañada por Carlos Leret y Fray Juan José Rodríguez Mejías, rector del Santuario de Regla, y podrá ser visitada por enfermos y comunidades religiosas que lo soliciten. Este miércoles ha sido un encuentro para conocer mejor la vida de Carlo Acutis, y los fieles han aplaudido con mayor intensidad espiritual la entrada al templo de la Reliquia del que, dentro de 17 días, será proclamado Santo por la Iglesia Católica.

El recordado Papa Francisco anunció que iba a Canonizar durante el Jubileo de los jóvenes al beato italiano Carlo Acutis, pero por su enfermedad tuvo que aplazarlo. Ya confirmado por el Santo Padre, el Papa León XIV, en la homilía de la Eucaristía del pasado Jubileo de los jóvenes, que el beato subirá definitivamente a los altares como santo de la Iglesia Católica, próximo 7 de septiembre será canonizado en solemne rito eucarístico en la Plaza de San Pedro de Roma.

A partir de ese momento, Acutis se unirá a la lista de santos jóvenes de la Iglesia Católica. Su fama ha traspasado numerosas fronteras del mundo cristiano, por su corta edad y por numerosos testimonios, al conseguir la Santidad con dos milagros reconocidos por la Iglesia Católica.

El beato Carlo deja un legado profundo de fe y de amor por la Eucaristía. Gracias a su buen uso de la tecnología para evangelizar, se hizo misionero y su impacto en la juventud mundial actual ha sido muy relevante.

Murió con 15 años de leucemia el 12 de octubre del 2006 en el hospital de Monza (Italia), pero parte de su vida transcurrió en Milán. En la Catedral de San Rufino de Asís está la Reliquia que contiene su corazón, todavía ensangrentado. El pasado mes de julio se pudo besar solemnemente la Reliquia del Beato, una parte de su pericardio, en el Santuario de Regla de Chipiona.

Al tener pronto dos milagros reconocidos por la Iglesia fue beatificado por el Papa Francisco. Estos dos milagros, en Brasil a un niño enfermo grave de páncreas, y a una jovencita en Costa Rica, que quedó casi sin vida muy grave de un accidente, han servido para que el joven beato Acutis sea elevado a los altares el 7 de septiembre.