La misión de la UE da el consuelo a las familias de los guardias de Barbate que el Gobierno niega

La misión de la Unión Europea conoció de primera mano la violencia y la brutalidad de los narcos. Lo hizo en la voz de Francisca Gómez, madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes asesinados el pasado febrero de 2024. La cercanía con ... la que trataron al madre del agente asesinado, contrasta con la distancia que el Gobierno ha tomado con esta tragedia. «No me han llamado todavía para darme el pésame», asegura la madre a ABC, como ya hizo en una entrevista con este mismo periódico.

El Gobierno los ha olvidado. «Nadie me ha llamado, ni se ha reunido conmigo», afirma la madre del agente asesinado. No se acuerda de ellos, pero la misión de la UE sí les dio su espacio en Barbate y en Algeciras.

Esta madre doliente, «muerta en vida», como ella misma reconoce, agradece la cercanía con la que la trataron los eurodiputados. Primero tomó la palabra la portavoz de 'Mi corazón por bandera', la asociación que los familiares víctimas de la brutalidad del narco fundaron. En ella están las esposas de los cuatro supervivientes a aquel ataque en el puerto de Barbate.

Ellas narraron el miedo, la angustia que pasan en casa cada vez que sus maridos se ponen el uniforme en un territorio donde los narcos están ganando impunidad por la falta de medios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra ellos.

Tras ellas tomó la palabra Francisca Gómez, una mujer que clama justicia por el asesinato y que lucha por saber en las condiciones qué se dio la orden de actuar con una simple zódiac contra varias narcolanchas. Su testimonio estremeció y golpeó a los miembros de la misión en los más profundo. «La eurodiputada portuguesa me dijo que si podía dar un abrazo. Me abrazó de verdad. El presidente de la misión me dio dos besos y las gracias en español y en francés. Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior, sí me dio el pésame y su teléfono personal para lo que me haga falta», añade Gómez.

La madre de Miguel Ángel reseña a ABC que sintió la cercanía. «Fue algo muy positivo. Nos han escuchado sin tiempo. Nadie nos cortó. De aquí vamos a sacar algo bueno», afirma esta madre, quien explica a ABC que su impresión tras estar con los eurodiputados es que «algo se moverá». «Esto no puede seguir así y hay que poner remedio», reivindica Gómez.

Este martes, la delegación estuvo en Algeciras. Primero en el Ayuntamiento y después en el puerto, al que señalan en sus informes como «un punto crítico». En ese punto, se dirigieron a la base del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Es el lugar en el que estaba destacado Miguel Ángel González. Uno de los dos agentes asesinados. El otro David Pérez era miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), desplazados a las costas del Cádiz por el despliegue especial que comenzó con el Plan Carteia en 2018, cuando uno de los eurodiputados que forman la misión, Juan Ignacio Zoido, era aún ministro de Interior.

En aquella base marcada por la tragedia, los eurodiputados no pudieron verse con los supervivientes del ataque. De los cuatro agentes de sobrevivieron al asalto mortal de los narcos en Barbate, tres están destacados en el GEAS de Algeciras, en la base visitada. «Ningún grupo pidió entrevistarse con ellos», aseguran desde la Oficina del Parlamento Europeo.

La realidad es que los agentes están todavía de baja después de un año desde que fueron arrollados. Por eso, en su nombre, dan testimonio de la violencia de los narcos sus esposas desde la asociación 'Mi corazón por bandera'. Ellas con la voz de sus maridos.

Sin los agentes, pero también si evidencias de aquel brutal ataque. Como ya publicó ABC, desde el ataque, la zódiac arrollada por los narcos, destrozada por el ataque de la narcolancha, había estado en la base del GEAS. Sin embargo, como denuncia el sindicato Jucil y la madre del Miguel Ángel González, la embarcación fue retirada antes de la visita para que no se viera.