Desaparición del OCON-Sur: «Si todo va tan bien, ¿por qué hay dos compañeros muertos?»

Nueve de febrero de 2024. Otra fecha histórica, en esta ocasión doblemente trágica, en la batalla que se viene librando contra el narcotráfico por tierra, mar y aire desde 2018 en Andalucía. Se trata del día en que el piloto de una narcolancha —que ... permanece huido en Marruecos— asesinó brutalmente a dos guardias civiles a bordo de una pequeña zodiac en el puerto de Barbate (Cádiz).

Lamentablemente, se trata de dos muertes anunciadas. Los sindicatos policiales y el movimiento antidroga llevaban meses denunciando que el narco volvía a estar crecido en Andalucía, sobre todo tras la desaparición del OCON-Sur. Este trágico suceso lo confirmó.

Las narcolanchas vuelven a aproximarse a la costa ante la sensación de impunidad. No hay medios suficientes, como viene denunciando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Este sindicato y el movimiento antidroga rechazaron en su día la desaparición de esta unidad, que consideran un «valor muy importante» en la lucha contra el narco y siguen reclamando que se reactive cuanto antes porque sostienen que se trataba de una estructura que funcionaba a la perfección y de la que no se debió prescindir nunca.

Desde la AUGC, que muestra su total apoyo a los agentes que luchan contra el narco en la actualidad, critican que se prescindiera «de algo que funcionaba a la perfección. Era muy efectiva y seguimos sin entender por qué la desmantelaron», señalaron desde este sindicato a ABC.

En este sentido, añadieron que, si era muy costosa, como se apunta desde las instancias superiores de la Guardia Civil, puede sufragarse con parte del dinero que se le interviene a estas organizaciones criminales porque los resultados «merecen la pena».

«No damos abasto»

Y apuntan: «Los mandos hablan de que ahora se coge más droga pero, y ¿lo que no se coge?. Antes había mucha más presión policial. Si se interviene mucha es porque está entrando mucha más. Y eso está ocurriendo a diario, no damos abasto. Estamos viendo a las narcolanchas entrando de nuevo en Almería, Huelva, Málaga y Cádiz como Pedro por su casa. No tenemos medios suficientes para frenar esto. Esto es una realidad innegable y lo estamos viendo cada semana en numerosos videos, lo que deja en evidencia las palabras de quienes presumen de estar ganando esta batalla».

Desde AUGC se censuran así las triunfales declaraciones del general y jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, sobre que ahora esta lucha es más efectiva y que se interviene más droga que con el OCON. «Estamos estupefactos. Si todo va tan bien, ¿por qué hay dos compañeros muertos», aseguraron a este diario.

Francisco Mena es un histórico activista contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Preside la coordinadora contra la droga Alternativas y lo tiene claro: «El OCON puso contra las cuerdas al narco y a su entorno y su desaparición les ha dado alas de nuevo».

Mena recordó que fue Alternativas la primera voz que criticó esta decisión «tanto en lo público como en lo privado. Todo el mundo guardó silencio. Y lo hicimos porque lo consideramos un grave error. Desconocemos los datos estadísticos de la droga que se está interviniendo pero sí sabemos es que la percepción de la sociedad en general en el Campo de Gibraltar, y el narcotráfico y su entorno en particular, es que el OCON estaba haciendo muchísimo daño a estas organizaciones. No sabemos si lo de Barbate se podría haber evitado con el OCON pero sí que el narco se vio aliviado con su desmantelamiento».