Un crimen con sello narco: un 'vuelco' podría estar tras el asesinato en Chiclana Al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil irrumpieron en la parcela a las cinco de la madrugada

La madrugada del jueves al viernes se ha teñido de sangre en el Pinar de los Franceses, en Chiclana. Concretamente en la calle Camino de la Perdiz. Un hombre de 33 años, ha sido hallado muerto con al menos un impacto de bala. El crimen, de una violencia seca y calculada, ha puesto en estado de alerta a las fuerzas de seguridad, que trabajan bajo la hipótesis principal de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, posiblemente un 'vuelco' de droga, aunque será la investigación la que finalmente determine todas las circunstancias.

Según ha informado La Voz de Cádiz, al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil, irrumpieron en la parcela durante la noche, a las cinco de la madrugada. Para acceder, habrían disparado con una pistola del calibre 9 milímetros a la cerradura del portón principal.

Una vez dentro, se produjeron unos tiros cuyo resultado fue fatal: el hombre, que se encontraba en la vivienda, cayó abatido. Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo que se encontraba dentro de la parcela, y que fue cargado con al menos dos bolsas de grandes dimensiones. La víctima fue localizada sin vida horas después. La única patrulla de Seguridad Ciudadana que se encontraba de noche de patrulla en toda Chiclana acudió al aviso.

Posteriormente, los agentes localizaron casquillos de bala de 9 mm y cartuchos del calibre 12 en dos puntos diferentes de la escena del crimen, lo que podría indicar que los atacantes utilizaron al menos dos tipos de armas. La finca, rodeada por chalets y viviendas unifamiliares, quedó acordonada desde primera hora de este viernes.

La hipótesis del 'vuelco'

Las características del asalto -el número de atacantes, la planificación, el uso de chalecos policiales para despistar, la violencia y el robo posterior- encajan con el patrón de los denominados 'vuelcos', operaciones armadas con las que las bandas de narcotraficantes se roban mutuamente droga o dinero.

En estos escenarios, la ejecución es precisa y brutal. Como ha ocurrido esta madrugada en esta urbanización de Chiclana. Se irrumpe en un lugar donde se guarda mercancía ilegal, se neutraliza a los presentes y se roba el alijo. A menudo, como ha sido en este caso, los responsables se hacen pasar por cuerpos policiales para facilitar el acceso y ganar tiempo.

Por ahora, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades investigan si tenía antecedentes o vinculación con clanes de la zona. La línea principal de trabajo se centra en determinar qué había en las bolsas sustraídas y en identificar el vehículo robado.

En el momento del ataque, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio junto a su pareja, Nerea, y sus dos hijos menores de edad. A pesar de la brutalidad del asalto, ninguno de ellos resultó herido. El grupo armado accedió primero a la vivienda contigua y desde allí saltaron al chalet del joven para ejecutar el crimen, lo que evidencia una planificación minuciosa.

Antes de abandonar la zona, los atacantes sustrajeron un vehículo que se encontraba en la primera de las viviendas, utilizado presumiblemente para facilitar la huida. En el domicilio de la víctima había varios coches de alta gama estacionados, aunque los autores no lograron llevárselos al no poder forzar las cerraduras.

El dolor de la familia es muy profundo. La pareja del fallecido, Nerea, abandonaba la parcela visiblemente afectada, acompañada por su padre, que había viajado desde Madrid para estar junto a ella. La imagen resumía el impacto humano de un crimen perpetrado con precisión militar pero cuyas consecuencias desbordan la frialdad del narco: una familia rota y unos niños que, aunque ilesos físicamente, quedan marcados para siempre.

Se da la circunstancia además que este suceso ocurrido la madrugada de este pasado viernes se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico en la provincia. De hecho, este pasado 24 de julio se registró otro grave incidente. Un vecino de San José de Malcocinado fue víctima de una detención ilegal a plena luz del día: varios individuos le amordazaron y le introdujeron por la fuerza en un vehículo —posiblemente con apoyo de un segundo coche implicado— alrededor de las 16.00 horas. La víctima apareció horas después en las inmediaciones de Medina Sidonia, donde fue localizada por una conductora. Presentaba múltiples heridas por contusiones.

Chiclana, tierra de ajustes de sangre La violencia relacionada con el narcotráfico ha marcado en los últimos años un rastro de sangre en la provincia de Cádiz, especialmente en localidades como Chiclana, donde el crimen organizado ha ido asentando estructuras cada vez más complejas. En julio de 2022, otro crimen conmocionó a la población. Un hombre, vinculado presuntamente con una red internacional de narcotráfico, E. Buzuh, fue asesinado. Su cuerpo, tiroteado y abandonado en un coche calcinado, fue encontrado en los aledaños de un polígono industrial de Chiclana y se convirtió en la prueba del alcance global de las redes de droga. Tenía un impacto de bala en la cabeza. El caso se relacionó con la mocromafia. La víctima había sido detenida años atrás en relación con una operación de tráfico de drogas entre Andalucía y los Países Bajos y había sido testigo protegido. El crimen fue interpretado por los investigadores como una venganza dentro del ecosistema narco internacional que tocaba la Costa del Sol y de ahí había saltado a la provincia gaditana. Cuatro años antes, en 2018, otra investigación desmanteló la llamada banda de 'los Ojos', un grupo liderado por el madrileño Ismael 'El Ojos' y que acabó con la vida de 'El Pelón', un vecino de Chiclana al que secuestraron cuando salía de su casa y al que torturaron hasta la muerte también por un asunto de drogas. La operación policial, bautizada como 'Periplo', resultó ser todo un éxito ya que se pudo detener a todos los integrantes de la banda que terminaron siendo sentenciados en firme a condenas muy altas. Este crimen ponía de nuevo en evidencia la estructura de estas bandas y cómo se organizan para llegar incluso a matar con tal de conseguir sus propósitos. Hasta el final.