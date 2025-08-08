Un crimen con sello narco: un 'vuelco' podría estar tras el asesinato en Chiclana
Al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil irrumpieron en la parcela a las cinco de la madrugada
La madrugada del jueves al viernes se ha teñido de sangre en el Pinar de los Franceses, en Chiclana. Concretamente en la calle Camino de la Perdiz. Un hombre de 33 años, ha sido hallado muerto con al menos un impacto de bala. El crimen, de una violencia seca y calculada, ha puesto en estado de alerta a las fuerzas de seguridad, que trabajan bajo la hipótesis principal de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, posiblemente un 'vuelco' de droga, aunque será la investigación la que finalmente determine todas las circunstancias.
Según ha informado La Voz de Cádiz, al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil, irrumpieron en la parcela durante la noche, a las cinco de la madrugada. Para acceder, habrían disparado con una pistola del calibre 9 milímetros a la cerradura del portón principal.
Una vez dentro, se produjeron unos tiros cuyo resultado fue fatal: el hombre, que se encontraba en la vivienda, cayó abatido. Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo que se encontraba dentro de la parcela, y que fue cargado con al menos dos bolsas de grandes dimensiones. La víctima fue localizada sin vida horas después. La única patrulla de Seguridad Ciudadana que se encontraba de noche de patrulla en toda Chiclana acudió al aviso.
Posteriormente, los agentes localizaron casquillos de bala de 9 mm y cartuchos del calibre 12 en dos puntos diferentes de la escena del crimen, lo que podría indicar que los atacantes utilizaron al menos dos tipos de armas. La finca, rodeada por chalets y viviendas unifamiliares, quedó acordonada desde primera hora de este viernes.
La hipótesis del 'vuelco'
Las características del asalto -el número de atacantes, la planificación, el uso de chalecos policiales para despistar, la violencia y el robo posterior- encajan con el patrón de los denominados 'vuelcos', operaciones armadas con las que las bandas de narcotraficantes se roban mutuamente droga o dinero.
En estos escenarios, la ejecución es precisa y brutal. Como ha ocurrido esta madrugada en esta urbanización de Chiclana. Se irrumpe en un lugar donde se guarda mercancía ilegal, se neutraliza a los presentes y se roba el alijo. A menudo, como ha sido en este caso, los responsables se hacen pasar por cuerpos policiales para facilitar el acceso y ganar tiempo.
Por ahora, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades investigan si tenía antecedentes o vinculación con clanes de la zona. La línea principal de trabajo se centra en determinar qué había en las bolsas sustraídas y en identificar el vehículo robado.
En el momento del ataque, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio junto a su pareja, Nerea, y sus dos hijos menores de edad. A pesar de la brutalidad del asalto, ninguno de ellos resultó herido. El grupo armado accedió primero a la vivienda contigua y desde allí saltaron al chalet del joven para ejecutar el crimen, lo que evidencia una planificación minuciosa.
Antes de abandonar la zona, los atacantes sustrajeron un vehículo que se encontraba en la primera de las viviendas, utilizado presumiblemente para facilitar la huida. En el domicilio de la víctima había varios coches de alta gama estacionados, aunque los autores no lograron llevárselos al no poder forzar las cerraduras.
El dolor de la familia es muy profundo. La pareja del fallecido, Nerea, abandonaba la parcela visiblemente afectada, acompañada por su padre, que había viajado desde Madrid para estar junto a ella. La imagen resumía el impacto humano de un crimen perpetrado con precisión militar pero cuyas consecuencias desbordan la frialdad del narco: una familia rota y unos niños que, aunque ilesos físicamente, quedan marcados para siempre.
Se da la circunstancia además que este suceso ocurrido la madrugada de este pasado viernes se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico en la provincia. De hecho, este pasado 24 de julio se registró otro grave incidente. Un vecino de San José de Malcocinado fue víctima de una detención ilegal a plena luz del día: varios individuos le amordazaron y le introdujeron por la fuerza en un vehículo —posiblemente con apoyo de un segundo coche implicado— alrededor de las 16.00 horas. La víctima apareció horas después en las inmediaciones de Medina Sidonia, donde fue localizada por una conductora. Presentaba múltiples heridas por contusiones.
