El juez Peinado levanta la imputación a la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

La borrasca Claudia deja en Andalucía 1.400 incidencias y siete carreteras cortadas por daños

La provincia de Huelva se lleva la peor parte por el desbordamiento de un barranco en Huelva

El temporal de lluvia provoca el colapso de la A-433 a la altura de El Castillo de las Guardas

Estado en el que ha quedado la carretera de El Castillo de las Guardas tras el temporal
Estado en el que ha quedado la carretera de El Castillo de las Guardas tras el temporal efe

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este domingo que el número de incidencias registradas en Andalucía durante el paso de la borrasca 'Claudia' asciende a un total de 1.400 emergencias coordinadas en las salas del 112 ... en toda la comunidad autónoma. Una situación por la que Sanz ha valorado que no haya constancia de heridos ni fallecidos y ha hecho un llamamiento a la prudencia a toda la ciudadanía.

