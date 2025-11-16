Suscríbete a
La borrasca Claudia castiga Huelva y provoca daños en carreteras

El desbordamiento de un barranco en Nerva anega las calles e inunda viviendas

La Junta eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo ante Inundaciones en Huelva

Uno de los comercios locales de Nerva inundado por el desbordamiento de un barranco
Uno de los comercios locales de Nerva inundado por el desbordamiento de un barranco efe

H. C. / P. T. / D. D.

Huelva / Sevilla /Córdoba

La borrasca Claudia, que ha causado más de 620 incidencias en la comunidad desde el jueves, castigó ayer con más fuerza a la provincia de Huelva, lo que hizo que la Junta activase la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI). ... El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, dio la orden pasadas las cinco y media de la tarde, como informó a través del perfil del servicio 112 en la red social X.

