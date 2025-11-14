Suscríbete a
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

SUCESOS

La borrasca Claudia, «aliada» contra las mafias: aparecen dos narcolanchas abandonadas en las costas de Cádiz y Huelva

Las fuertes rachas de viento obligan a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a abandonar las embarcaciones a la deriva o varadas en la costa

Tres detenidos por matar de una brutal paliza a un vecino de Bollullos

Narcolancha que ha aparecido abandonada en la zona de El Rompido
Narcolancha que ha aparecido abandonada en la zona de El Rompido huelva24

S.A.

La borrasca Claudia continúa causando estragos en Andalucía. Según informa la Junta a través de su página web, el 112, -teléfono de contacto perteneciente a la Agencia de Emergencias-, ha registrado en la pasada noche hasta 184 incidencias debido al viento y a la ... lluvia, alcanzando los 333 avisos provocados por este temporal, que ataca con mayor crudeza las provincias de Huelva y Cádiz.

