La borrasca Claudia, «aliada» contra las mafias: aparecen dos narcolanchas abandonadas en las costas de Cádiz y Huelva

La borrasca Claudia continúa causando estragos en Andalucía. Según informa la Junta a través de su página web, el 112, -teléfono de contacto perteneciente a la Agencia de Emergencias-, ha registrado en la pasada noche hasta 184 incidencias debido al viento y a la ... lluvia, alcanzando los 333 avisos provocados por este temporal, que ataca con mayor crudeza las provincias de Huelva y Cádiz.

El 1-1-2 recomienda «extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad». Se aconseja evitar en zonas costeras y con temporal el tránsito por paseos, zonas de rompeolas y miradores, así como evitar recorridos por el mar cuando éste se vuelve tan complicado.

Unas medidas que han seguido al pie de la letra, e irremediablemente, los conductores de las narcolanchas. Y es que dos de estas embarcaciones han sido encontradas en las últimas horas en las costas andaluzas.

El narcotráfico, «obligado a parar» por el temporal

La primera, fue hallada la mañana de este viernes en la orilla de la playa Victoria de Cádiz capital, al lado del hotel Playa Victoria y frente a otro de los grandes establecimientos hoteleros de la ciudad, el hotel Bahía Cádiz.

La lancha, que cuenta con unos doce metros de longitud y al menos dos potentes motores, ha quedado abandonada en ese lugar bien por el mal tiempo o por alguna avería, lo que evidencia una vez más el narcotráfico activo en la costa gaditana pero a su vez se trata de una señal de cómo los traficantes aprovechan el mal tiempo para abandonar embarcaciones, o para refugiarse cuando el mar se vuelve peligroso.

La segunda embarcación, según revela Huelva24, ha aparecido abandonada este viernes en la zona de El Rompido, en la costa de Huelva, tras ser previsiblemente sorprendida por el fuerte temporal que afecta estos días al litoral onubense. La embarcación, de gran potencia y con las características habituales utilizadas en el narcotráfico, fue localizada cargada con elementos que apuntan a que se dirigía a realizar un cargamento cuando tuvo que ser abandonada a causa del mal estado del mar.

Este tipo de hallazgos se producen de forma recurrente durante episodios de temporal marítimo, cuando las organizaciones criminales ven alteradas sus rutas y aumentan los riesgos de navegación.