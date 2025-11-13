Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

SUCESOS

Tres detenidos por matar de una brutal paliza a un vecino de Bollullos

El cuerpo fue hallado por el padre de la víctima en el interior de su domicilio

Tres hombres detenidos en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

Un momento de la operación de la Guardia Civil
Un momento de la operación de la Guardia Civil ABC

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido a tres miembros de una banda dedicada a perpetrar asaltos por el homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado. El cadáver de la víctima fue hallado en su propio domicilio el pasado 9 de noviembre con ... evidentes signos de violencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app