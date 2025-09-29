Isabel Díaz Ayuso augura que Juanma Moreno le dará un «rapapolvo» a las «minorías rabiosas» en las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro: ella tiene por seguro que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le dará un «rapapolvo» al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en las próximas elecciones andaluzas, y ha pedido acabar con un Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, dependiente de «minorías rabiosas».

«España necesita un Gobierno que no dependa de minorías rabiosas, sino de pactos de Estado entre gente que quiera algo mejor. Como esto no funciona así, ya, esto simplemente es cómo quedarme un día más en La Moncloa para desde dentro machacar, meter lo que le convenga al presidente, por un lado, los casos judiciales, los intereses de los independentistas, y así es como estamos», ha reprochado la presidenta en una entrevista en 'Telecinco'.

Sobre la posibilidad de Sánchez adelante los comicios a nivel nacional, asegura que él ahora «lo que le convenga» y ha insistido en que «todos los casos de corrupción» le «atan» al poder.

«Él, si se va de aquí, no puede amedrentar a los jueces ni utilizar los poderes del Estado a su beneficio. Y el día que caiga, en cascada, en la carrera fiscal, judicial, en las empresas, todo el mundo va a empezar a cantar lo que está pasando. A ojos de todos, pero que todo el mundo tiene miedo a denunciar», ha expresado.

Así, ha censurado que solo se hable en España de lo que quiere el presidente, «una vez es Gaza, pero otra vez es el no a la guerra, otra vez es tal, o estás fuera del servicio de subvenciones, o estás fuera de la aceptación cultural».

«Lo que es verdad es que tendremos que ver la clave de las andaluzas», ha defendido Díaz Ayuso, quien ha criticado, pese a ello, que nadie en el Gobierno de la nación «esté pensando que es bueno para España».

Por otra parte, y preguntada por el crecimiento de Vox en las encuestas, considera que el PP se debe centrar en «hacer lo correcto» y «dejarse de cursiladas», no optando por decir siempre «lo que suena bien». «Tú no puedes estar en política sufriendo por el qué dirán, porque ahí es cuando empiezas a cometer todo tipo de errores y encima dejas de ser coherente», ha valorado.

Defiende que el PP es «el partido para el pueblo, para todas las generaciones y para todos los problemas», además de subrayar que apuesta por «gestionar con rigor y hacer propuestas siempre basadas en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de la ley, en la organización, en el orden, en el respeto, la convivencia y unos buenos servicios públicos».