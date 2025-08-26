Rafael Aguilar: «La caída de alumnos: ¿problema o solución?»

A veces, los problemas son una oportunidad para mejorar. El servicio de planificación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación - Educación de toda la vida- está diseñando el próximo ciclo escolar, que arranca el próximo 10 de septiembre, con el hándicap de la ... caída de la natalidad.

Noticia Relacionada Las aulas de Andalucía pierden 18.000 alumnos cada curso escolar Rafael Aguilar Desarrollo Educativo destina más recursos a alumnos especiales gracias al dinero que no gasta ya en la formación al uso

El fenómeno no es nuevo, pero lo preocupante es que se agrava. La estimación del citado departamento de la Junta de Andalucía es que desde 2019 y hasta junio de 2026 las aulas de la región habrán perdido 125.000 estudiantes, a razón de casi 18.000 por curso.

O dicho de otro modo: cada curso hay un uno por ciento menos de estudiantes en las aulas.

Diversidad

Con la certeza de que el sistema educativo convencional se le ha quedado grande a una sociedad en la que no hay precisamente una sobreabundancia de niños y de adolescentes, las cabezas pensantes de las políticas educativas de Andalucía han decidido volcar los recursos que ya no hacen falta en las aulas normalizadas en el apoyo a los chavales que necesitan un trato especial.

Lo cierto es que el programa de Atención Socioeducativa en las Zonas de Transformación Social (ZTS), inaugurado el pasado curso, ha dado unos frutos positivos, por lo que la Junta contará en el que arranca en semanas con más de 14.000 profesores especialistas en atención a la diversidad.

El presupuesto de este proyecto, que supera los 600 millones, es el que más ha crecido, y con diferencia, en la Consejería de Desarrollo Educativo.

La persistencia de la caída de la natalidad en Andalucía tiene otra ventaja: la Formación Profesional, con su modalidad Dual muy en alza, dispone de más fondos, y sumará 704 profesores más para 3.773 ciclos que afinan la enseñanza hacia la inserción laboral.

Si el decreciente ritmo de nacimientos es una noticia positiva, sí que es que las administraciones tengan cintura y reflejos para convertir un fenómeno adverso en una palanca de cambio y de mejora de los servicios públicos. Y la educación lo es.