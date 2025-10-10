La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) le pide a la Junta que la ONU supervise los cribados en Andalucía

Una auditoría de todos los programas de cribado de cáncer que lleva a cabo la Junta de Andalucía que supervise la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas (ONU). Eso es lo que le ha pedido este viernes al presidente de ... la Junta, Juanma Moreno, la representación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la que se ha reunido este viernes para «conocer en detalle las causas que ha provocado que miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía» en el marco del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama.

La AECC ha emitido un comunicado tras este encuentro celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla al que han acudido Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, y el presidente de la asociación en Sevilla, Jesús Maza.

Además de dicha auditoría, la AECC ha solicitado al presidente andaluz «una comisión de seguimiento de la crisis formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer, epidemiólogos y el resto de asociaciones de mujeres afectadas por los retrasos en el programa de cribado».

Derechos

También, «dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado», y «un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores».

Asimismo, para «ayudar a las mujeres andaluzas afectadas por esta situación de desinformación», la AECC ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía sus servicios de atención, así como su teléfono de atención gratuita continuada, 900 100 036.