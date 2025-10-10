Suscríbete a
SALUD

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) le pide a la Junta que la ONU supervise los cribados en Andalucía

La entidad que agrupa a los enfermos oncológicos demanda que se garantice «el derecho a la detección precoz»

La vida breve de la consejera de Salud que duró 14 meses

El presidente de la Junta y la directora general del SAS, este viernes junto a responsables de la AECC ABC

S. A.

Sevilla

Una auditoría de todos los programas de cribado de cáncer que lleva a cabo la Junta de Andalucía que supervise la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas (ONU). Eso es lo que le ha pedido este viernes al presidente de ... la Junta, Juanma Moreno, la representación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la que se ha reunido este viernes para «conocer en detalle las causas que ha provocado que miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía» en el marco del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama.

