Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

cribada del cáncer de mama

La vida breve de la consejera de Salud que duró 14 meses

Rocío Hernández abandona su puesto por la crisis del cribado de cáncer de mama

Dimite la consejera de Salud y el Gobierno realizará una renovación del sistema de salud

Rocío Hernández durante una intervención en el Parlamento de Andalucía
Rocío Hernández durante una intervención en el Parlamento de Andalucía joaquín corchero

NOELIA RUIZ

Apenas 14 meses. Ese ha sido el breve paso de Rocío Hernández al frente de la Consejería de Salud, un mandato truncado por la crisis del cribado del cáncer de mama. Se trata de un perfil técnico que estaba llamado a resolver las listas ... de espera, una de las principales preocupaciones de los andaluces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app