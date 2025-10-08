La vida breve de la consejera de Salud que duró 14 meses

Apenas 14 meses. Ese ha sido el breve paso de Rocío Hernández al frente de la Consejería de Salud, un mandato truncado por la crisis del cribado del cáncer de mama. Se trata de un perfil técnico que estaba llamado a resolver las listas ... de espera, una de las principales preocupaciones de los andaluces.

Nacida en Irún (Guipúzcoa), Hernández es doctora en Medicina y Cirugía y especialista en Pediatría y sus áreas específicas por la Universidad de Sevilla. Cuenta, además, con formación de postgrado en áreas de desarrollo directivo, urgencias y emergencias pediátricas y comunicación para profesionales sanitarios.

Su actividad profesional como directiva se encuentra vinculada al Servicio Andaluz de Salud desde el año 2007, como directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) del municipio sevillano de El Viso del Alcor. En 2008 desempeñaría este mismo cargo en La Algaba (Sevilla) durante dos años. En 2010 es nombrada subdirectora médica del Hospital de la Mujer y Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla.

En 2013 es designada directora de Salud del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte desempeñando el mismo hasta 2019. A partir de marzo de ese mismo año es nombrada directora gerente del mismo distrito sanitario, puesto que ha ocupado hasta su nombramiento como consejera de Salud y Consumo.

Desde junio de 2022, también ha ocupado el cargo de presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (Sedap). Durante su trayectoria profesional ha acumulado una dilatada actividad científica y tecnológica en diversos proyectos de I+D+i vinculados al área de la salud.

También atesora una amplia producción en publicaciones científicas y técnicas, así como una profusa participación en congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado numerosos trabajos.