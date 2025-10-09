El protocolo del cáncer de mama que niega el PSOE: Montero quitó los plazos en Andalucía en 2011

En la regulación del plan de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía hay un hecho inicial que llama la atención: el programa contra el mal oncológico mayoritariamente femenino nació en 1995, pero no fue hasta 2002, siete años después, cuando ... la Consejería de Salud publicó un protocolo que fijase los términos en los que tenía que llevarse a cabo.

Ese primer documento no hacía mención alguna al tiempo máximo que una mujer podría esperar a que le comunicaran que era preciso una segunda prueba una vez que la primera mamografía tuviera unos resultados dudosos.

Diagnósticos

La segunda versión del protocolo data de 2005, cuando la hoy vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ya estaba al frente de la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía: ese texto sí que baja al detalle de los plazos en el caso de que las beneficiarias del programa obtuvieran el diagnóstico de BI-RADS 3, esto es, de carácter incierto: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se comprometía a darles aviso de la citada situación en treinta días.

En 2011, cuando el equipo de Montero en Salud revisó el protocolo (que es el sigue en vigor), se eliminó cualquier referencia temporal, por más que insistiera en que era necesario dar una información clara y precisa a las usuarias.

Informe de alta

Este documento cita como pauta de la comunicación el 'informe de alta', que sólo puede emitirse después de la segunda prueba. Antes de esa prueba, la única comunicación que recibía la paciente era la fecha de la cita para realizarla, señala el documento.

Los tres protocolos explican que cuando la mamografía arroja resultado Bi-RADS-3, es decir, «probablemente benigno», hay un plazo de 6 y 12 meses para repetir las mamografías y no someter así a las mujeres «a una irradiación innecesaria».