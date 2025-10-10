Suscríbete a
Antonio Sanz pide «no correr» para elegir al próximo consejero de Salud tras la crisis de los cribados

Advierte de que, aunque Moreno encuentre a «un supermán» para el puesto, la «fórmula» que debe seguir para desempeñar su labor pasa por «contar con todos los profesionales y sectores»

Juanma Moreno y Antonio Sanz, reunidos con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
E. Barba

E. Barba

Sevilla

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha asumido provisionalmente las competencias del departamento de Salud y Consumo tras la dimisión, el pasado miércoles, de quien era su titular, Rocío Hernández, ha ... opinado este viernes que es «preferible no correr» en la elección del nuevo consejero de Salud, así como ha advertido de que, aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encuentre a «un supermán» para dicho puesto, la «fórmula» que debe seguir para desempeñar su labor pasa por «contar con todos los profesionales y sectores» de su materia.

