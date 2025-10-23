Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz escucha las reivindicaciones del Consejo Andaluz de Enfermería para mejorar la situación de la Sanidad

El CAE ha expuesto al consejero la necesidad urgente de abordar la situación de la Enfermería andaluza a través de medidas clave y la creación de sinergias

Antonio Sanz, reunido con el Consejo Andaluz de Enfermería
Antonio Sanz, reunido con el Consejo Andaluz de Enfermería abc
J. M. Aguilera

J. M. Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha reunido este jueves con el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) en su primera toma de contacto y para analizar tanto la situación actual como el plan diseñado por el ... Gobierno regional para atajar la crisis de los cribados y el problema en el servicio sanitario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app