Antonio Sanz se hace cargo de forma provisional de la Consejería de Salud

Juanma Moreno apuesta por su número 2 para dirigir un Departamento en crisis

Un rostro de enorme peso político tras un perfil técnico como el de Rocío Hernández

Antonio Sanz durante una intervención en una imagen de archivo
Antonio Sanz durante una intervención en una imagen de archivo EP

NOELIA RUIZ

Antonio Sanz, el número 2 del Gobierno de Juanma Moreno, asumirá temporalmente las competencias de la Consejería de Salud tras la dimisión como consecuencia de la crisis del cribado de cáncer de mama. 

Se trata de un perfil político con un enorme peso ... en el Ejecutivo andaluz, que ve ahora reforzadas sus competencias. Estas nuevas funciones se suman a sus responsabilidades como consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

