Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía registra el mayor número de hipotecas de los últimos 15 años

Es la comunidad que más crece, con un 21%, y desde la Junta aplauden este dato que es el mejor desde 2010

Las claves de la nueva Ley de Vivienda: más ladrillo, más seguridad y más ayudas para bajar los precios

Andalucía presenta su nueva Ley de Vivienda

Los andaluces han comprado más viviendas en este 2025
Los andaluces han comprado más viviendas en este 2025 Valerio Merino
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía registra el mayor número de hipotecas en este 2025 de los últimos 15 años. Una cifra que no se contabilizaba desde 2010, justo antes de que la crisis financiera provocara especialmente el hundimiento de la construcción y el sector inmobiliario.

La ... Junta ha podido conocer hoy los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Ministerio de Vivienda. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, aplaude esta tendencia creciente de un 21%, que corresponde a 71.000 operaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app