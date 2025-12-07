Andalucía registra el mayor número de hipotecas de los últimos 15 años

Andalucía registra el mayor número de hipotecas en este 2025 de los últimos 15 años. Una cifra que no se contabilizaba desde 2010, justo antes de que la crisis financiera provocara especialmente el hundimiento de la construcción y el sector inmobiliario.

La ... Junta ha podido conocer hoy los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Ministerio de Vivienda. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, aplaude esta tendencia creciente de un 21%, que corresponde a 71.000 operaciones.

«La vivienda es un reto para el Gobierno andaluz y también a nivel nacional», ha declarado ante los medios este domingo. «Por eso, hemos incrementado la partida en los Presupuestos, hemos multiplicado por cuatro el número de viviendas públicas que se construían anteriormente y más de 460 millones de euros se dedican al paquete fiscal».

Hipotecas en auge en Andalucía

A su vez, «más de 1.200 jóvenes se están beneficiando de ese aval que otorga la Junta de Andalucía para que puedan recibir el 100% de la financiación bancaria».

Justamente, esta misma semana se aprobaba la nueva Ley de Vivienda en Andalucía, que se vertebra sobre varios factores, como el aumento de la construcción de vivienda pública, liberalización del suelo, agilización administrativa, seguridad jurídica, descarga fiscal y colaboración público-privada.

«Va a ser una herramienta útil que ponemos a disposición de los ayuntamientos para que puedan acelerar la construcción de vivienda precio asequible». En contraste con el Gobierno de España, estas políticas «no solo se publicitan, sino que se construyen y se entregan las llaves de la vivienda».

Récord hipotecario andaluz

En concreto, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía registró en septiembre un crecimiento interanual del 6,3%. Este avance se suma al aumento destacado del 36,9% del capital prestado, significativamente superior al de la media nacional (28,1%). En términos acumulados, entre enero y septiembre Andalucía demostró un crecimiento sólido con un 21,5% más de hipotecas sobre viviendas, en línea con el resultado nacional (21,4%).

Asimismo, el capital prestado ascendió en ese periodo a 10.375 millones de euros, un 35,7% más que en el mismo periodo de 2024, "lo que consolida a Andalucía como uno de los territorios donde más se está reactivando la demanda y el acceso al crédito para vivienda", ha apuntado.

En esa línea, la actividad de nuevas promociones también ha dado muestras de fortaleza, con 2.261 visados de viviendas en septiembre, el 18,3% del total nacional, lo que confirma la comunidad como uno de los principales motores constructores del país.

En el acumulado del año, Andalucía registra 26.147 visados de viviendas, la cifra más alta para un periodo enero-septiembre desde 2008, cuando se contabilizaron 43.729. Se trata de un crecimiento interanual del 5%, ligeramente superior al promedio nacional (4,8%).

Para la consejería, este volumen refuerza la confianza inversora y la expectación de un ciclo expansivo más equilibrado, vinculado tanto a la mejora del acceso al crédito como al empuje de la obra residencial.

Este mes de octubre, en Andalucía, Cataluña y Madrid se firmaron más de 10.000 préstamos hipotecarios sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo más de 13.000, mientras que en hipotecas de vivienda solo Andalucía superó las 10.000 constituciones.