Andalucía rechaza frontalmente la quita de la deuda que va a aprobar Sánchez este martes para beneficiar a Cataluña

El Gobierno andaluz pide la reforma de la financiación autonómica y no la condonación que al final paga el Estado

María Jesús Montero, del 'no es no' a la condonación de la deuda a Andalucía en 2018 a la «generosidad» de Sánchez

La Junta apunta a la «trampa» de la condonación: «Todos los españoles vamos a pagar esa deuda catalana»

Salvador Illa y María Jesús Montero, en la Feria de Abril de Barcelona.
Salvador Illa y María Jesús Montero, en la Feria de Abril de Barcelona. EFE
José María Aguilera

José María Aguilera

En la época del relato y sus batallas, el principal ariete ya no es hacer, sino convencer. Los gobernantes reducen los matices para volver al blanco y negro, y dividir entre buenos y malos, víctimas y verdugos, aliados y enemigos. Este martes, el Consejo ... de Ministros del Gobierno de España, a instancias de la ministra de Hacienda y Economía, María Jesús Montero,aprobará la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Una quita por un valor cercano a los 85.000 millones que asumirá el Estado, y que deberá ser ratificada en el Congreso de los Diputados.

