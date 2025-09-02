María Jesús Montero, del 'no es no' a la condonación de la deuda a Andalucía en 2018 a la «generosidad» de Sánchez

«Que quede claro: no lo vamos a compartir». La frase, tajante, la pronunció la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en la primavera de 2018 en el curso de una comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz cuando ... era consejera de Hacienda y a propósito de una propuesta del entonces ministro del ramo, Cristóbal Montoro (PP) para poner poner a cero la deuda autonómica.

La operación financiera que tenía en la cabeza el Gobierno de Rajoy era similar a la que ahora quiere sacar adelante Pedro Sánchez. «Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate de la financiación autonómica», explicaba la sevillana en sede parlamentaria, que no le concedía oportunidad alguna a la iniciativa de Montoro.

«El debate es insustituible, porque estamos hablando de los próximos diez años en materia de financiación», añadía la entonces consejera.

Durante su intervención en la citada comisión de hace siete años, la vicepresidenta enfatizaba que la Junta de Andalucía daría la espalda a las intenciones estatales para condonar la deuda, por «mucho que beneficiara a Andalucía». «Lo decimos otra vez, para que quede constancia, porque no vamos a compartir», dejó claro.

Y de ahí, de ese 'no es no', al cambio de acera de ahora, cuando la vicepresidenta del Gobierno asegura convencida que la quita de la deuda es «la medida más trascendente, generosa y valiente» tomada en favor de las comunidades autónomas.