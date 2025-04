Andalucía prevé un incremento del 8 por ciento de vuelos para la Semana Santa El consejero de Turismo prevé que la próxima temporada sea «histórica» pese a que la previsión meteorológica del inicio de la semana no es buena

Se acerca la Semana Santa y tanto empresarios como Junta de Andalucía adelantan sus primeras previsiones para la temporada turística que comienza. Pese a que la previsión meteorológica no es buena para los primeros días de la semana, las expectativas son muy buenas para el sector.

Este martes el consejo de Turismo, Arturo Bernal, ha admitido que se espera un incremento del 8 por ciento de los vuelos con destino a Andalucía. En declaraciones a los medios, Bernal ha asegurado que, pese a que se está diciendo que se va a «estropear el tiempo», la previsión es de una semana «fantástica» ya que los primeros datos que han recibido de contratación anticipada y de asientos vendidos por compañías aéreas, destino a Andalucía son «muy buenos» con incrementos del l 8% con respecto al año pasado, que ya fue el mejor año de la historia.

Algo que, según el consejero, hace pensar que es el preámbulo de «una temporada que iba a ser también histórica».

En cualquier caso Bernal ha querido ser cauto ante las previsiones meteorológicas que dan un inicio de semana lluvioso. «Lo cierto es que el turismo cada vez es un turismo más de última hora, donde la contratación a través de online es mayor y siempre el turista espera los últimos momentos para hacer la contratación. Tiene esas posibilidades y obviamente quiere estar seguro de que va a encontrar una buena climatología», ha explicado.

En este sentido ha recordado que la Semana Santa en Andalucía no solamente son los pasos en la calle, sino también «conocer la cultura, los pasos dentro de las iglesias, también la gastronomía, también el resto del patrimonio cultural e histórico». Se trata de cuestiones que aportan «argumentos suficientes» como para que la Semana Santa sea una semana también interesante «si no nos respeta finalmente la climatología y los pasos no pueden lucirse en la calle».

Turismo ha destacado que durante el año 2025 va a haber más de 530 conexiones internacionales desde los aeropuertos andaluces y eso es una posición que contribuye a que España sea el tercer país del mundo con mayores conexiones internacionales después de Estados Unidos y de Reino Unido.

Los chiringuitos tienen "buena previsión" La Asociación de Empresarios de Playas (Faeplayas) ha trasladado una "buena previsión" de cara a la temporada de chiringuitos en Andalucía, que se inicia esta Semana Santa y abarca hasta el mes de octubre. Esto explican a Europa Press desde la organización, que aclaran que este periodo de apertura incluye a los chiringuitos de temporada, mientras que hay otros que cuentan con concesión y pueden abrir todo el año. Así, los primeros son autorizados para la temporada en los planes de Playa, normalmente por cuatro años, y las concesiones son por 30 años. En este sentido, precisa que en Málaga y Granada son mayoría estos locales con concesiones, mientras que en Cádiz y Huelva suelen ser de temporada, y en Almería varía entre un modelo y otro "dependiendo de las zonas". Para Semana Santa, la asociación tiene "buenas previsiones" y espera que el "buen tiempo sea dominante", después de que la lluvia "haya sido inconveniente en el mes pasado", cuando azotó Andalucía un tren de borrascas.